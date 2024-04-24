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WSJ：某些中國銀行援俄重建軍力 美擬祭出制裁

記者顏伶如／綜合報導
美國擬制裁協助俄羅斯壯大軍事生產的數家中國銀行，華府認為北京與莫斯科之間的軍事兩用貨物貿易，讓俄羅斯戰爭機器得以重建。（路透）
美國擬制裁協助俄羅斯壯大軍事生產的數家中國銀行，華府認為北京與莫斯科之間的軍事兩用貨物貿易，讓俄羅斯戰爭機器得以重建。（路透）

華爾街日報(WSJ)23日報導，美國擬制裁協助俄羅斯壯大軍事生產的某些中國銀行，華府認為北京與莫斯科之間的軍事兩用貨物貿易(dual-use trade)，讓俄羅斯戰爭機器得以重建。

消息人士透露，美國現正草擬制裁，打算讓某些中國銀行與全球金融制度切割，好讓美國外交高層掌握更多談判槓桿，阻止北京繼續為俄羅斯軍事生產提供金融支援。

國務卿布林肯(Antony Blinken)23日訪問北京，華爾街日報分析，有待進一步觀察的問題是，美國揚言動用殺傷力強大的金融制裁工具是否真能達到目的，讓北京與莫斯科之間複雜且發展迅速的貿易關係受到抑制。俄烏戰爭開打兩年多，俄羅斯軍力遭受重挫，克里姆林宮卻因中俄貿易往來而有機會重建。

俄烏戰爭爆發之後，中國注意到西方國家頻頻警告要求切莫提供武器給俄羅斯，但從布林肯去年北京訪問之後，中國對俄羅斯的軍事兩用貨物出口明顯增加，現在已成為電路系統、飛機零件、機械與機器工具等項目的最主要供應者。美國官員說，北京的協助讓莫斯科的軍工產業能力得以重新恢復。

報導指出，西方國家如今憂心俄羅斯可能在這場消耗戰當中打敗烏克蘭，尤其是如果盟邦沒能動員旗下產業，讓生產量與俄羅斯並駕齊驅。

布林肯等內閣首長過去這段期間已向西方盟友提出預警，包括上周在義大利卡布里島(Capri)舉行的七大工業國(Group of Seven)外長會議，美國官員希望布林肯這趟訪中之行，能利用對中國銀行制裁的威脅說服北京改變方向，否則中國銀行恐被排除在美元制度之外，中國與整個歐洲的貿易關係都將受到衝擊。

美國官員說，如果向北京勸說停止出口莫斯科的外交斡旋沒有進展，制裁銀行將是事態升級的選項；官員表示，近幾周來，美國已經在私下會議與電話中對北京加強施壓，揚言華府已經準備就緒將對處理中俄軍事兩用貿易交易的中國金融機構採取行動。

俄羅斯 布林肯 華爾街

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