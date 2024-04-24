「公司不是談政治的地方」谷歌再開除參與抗議20名員工

谷歌連日開除了超過50名抗議公司與以色列合作的員工，聲稱谷歌不應涉及政治。（美聯社）

根據代表員工的活動組織，科技巨擘谷歌 (Google)又解雇了20名參與抗議谷歌與以色列 政府簽訂價值12億元的「雨雲計畫」(Project Nimbus)合約員工，讓在過去一周內因此議題而遭谷歌解雇的員工人數，來到超過50多人。

谷歌一名發言人證實，在針對4月16日抗議活動的後續調查後，公司解雇了更多員工，包括在紐約市和加州桑尼維爾(Sunnyvale)辦公室靜坐10小時抗議的員工。

而在幾天前，谷歌執行長皮采(Sundar Pichai)才針對全公司員工，發布了一份備忘錄，語氣嚴峻的告誡員工，不應該將公司用作「個人平台」或「討論破壞性問題或政治的地方」。

抗議活動的組織者之一「科技不要支持種族隔離」(No Tech for Apartheid)的發言人鐘珍(Jane Chung)表示：「該公司正試圖鎮壓異議，讓員工保持沉默，重申其可壓制他們的權利。」該組織自2021年以來，就一直在抗議谷歌和亞馬遜(Amazon)等科技公司，與以色列政府簽訂合約。

谷歌這波抗議活動，是屬於反對美國政府以及企業與以色列政府和軍方合作的抗議聲浪之一。不少親巴勒斯坦抗議人士近期，在耶魯大學 和哥倫比亞大學等多所大學遭逮捕，引起各界指控大學採取高壓手段，並在全國其他大學引爆另一波抗議活動。在谷歌靜坐抗議的前一天，活動人士才為了抗議加薩戰爭，封鎖了全美各地高速公路、橋梁和機場入口。

而在谷歌，這情況也成了谷歌管理階級和遭解雇員工的公開鬥爭；谷歌表示，每個被解雇的員工都對辦公室造成擾亂，而員工則是對這說法提出異議，聲稱其中一些被解雇的員工，在這場協調示威活動當天，根本連辦公室都沒有踏入。

遭逮捕並遭谷歌解雇的員工之一易卜拉欣(Hasan Ibraheem)，在22日記者會上表示，谷歌開除了當天在公司要求下，自願離開靜坐現場的員工，同時還開除了一些只是前來打招呼的員工。