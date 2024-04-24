我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

「公司不是談政治的地方」谷歌再開除參與抗議20名員工

編譯尤寶琪／綜合23日電
谷歌連日開除了超過50名抗議公司與以色列合作的員工，聲稱谷歌不應涉及政治。（美聯社）
谷歌連日開除了超過50名抗議公司與以色列合作的員工，聲稱谷歌不應涉及政治。（美聯社）

根據代表員工的活動組織，科技巨擘谷歌(Google)又解雇了20名參與抗議谷歌與以色列政府簽訂價值12億元的「雨雲計畫」(Project Nimbus)合約員工，讓在過去一周內因此議題而遭谷歌解雇的員工人數，來到超過50多人。

谷歌一名發言人證實，在針對4月16日抗議活動的後續調查後，公司解雇了更多員工，包括在紐約市和加州桑尼維爾(Sunnyvale)辦公室靜坐10小時抗議的員工。

而在幾天前，谷歌執行長皮采(Sundar Pichai)才針對全公司員工，發布了一份備忘錄，語氣嚴峻的告誡員工，不應該將公司用作「個人平台」或「討論破壞性問題或政治的地方」。

抗議活動的組織者之一「科技不要支持種族隔離」(No Tech for Apartheid)的發言人鐘珍(Jane Chung)表示：「該公司正試圖鎮壓異議，讓員工保持沉默，重申其可壓制他們的權利。」該組織自2021年以來，就一直在抗議谷歌和亞馬遜(Amazon)等科技公司，與以色列政府簽訂合約。

谷歌這波抗議活動，是屬於反對美國政府以及企業與以色列政府和軍方合作的抗議聲浪之一。不少親巴勒斯坦抗議人士近期，在耶魯大學和哥倫比亞大學等多所大學遭逮捕，引起各界指控大學採取高壓手段，並在全國其他大學引爆另一波抗議活動。在谷歌靜坐抗議的前一天，活動人士才為了抗議加薩戰爭，封鎖了全美各地高速公路、橋梁和機場入口。

而在谷歌，這情況也成了谷歌管理階級和遭解雇員工的公開鬥爭；谷歌表示，每個被解雇的員工都對辦公室造成擾亂，而員工則是對這說法提出異議，聲稱其中一些被解雇的員工，在這場協調示威活動當天，根本連辦公室都沒有踏入。

遭逮捕並遭谷歌解雇的員工之一易卜拉欣(Hasan Ibraheem)，在22日記者會上表示，谷歌開除了當天在公司要求下，自願離開靜坐現場的員工，同時還開除了一些只是前來打招呼的員工。

谷歌 以色列 耶魯大學

上一則

封口費案／八卦報前發行人：捏造對手假新聞 川普直接參與

下一則

挺巴學運升溫…喬州莫爾豪斯學院拒絕取消拜登致詞

延伸閱讀

谷歌塗鴉6空拍圖 呼應地球日

谷歌塗鴉6空拍圖 呼應地球日
中國多所大學宿舍禁掛床簾 官媒批：管理高中化

中國多所大學宿舍禁掛床簾 官媒批：管理高中化
未預知哈瑪斯突襲 以色列軍情局長為「情報失誤」請辭

未預知哈瑪斯突襲 以色列軍情局長為「情報失誤」請辭
谷歌員工抗議後被裁 控言論自由遭壓制

谷歌員工抗議後被裁 控言論自由遭壓制

熱門新聞

雷蒙多接受「60分鐘」（60 Minutes）採訪片段。（擷自CBS News）

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

2024-04-22 11:46
前總統川普封口費案正在紐約曼哈頓刑事法院開庭，佛州聖奧古斯丁居民阿扎雷洛（圖）18日在院外舉著標語，卻在19日下午點火自焚，送醫後傷重不治。（路透）

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

2024-04-20 07:00
美國眾院20日以360票對58票通過要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運，此舉將大幅加快TikTok擺脫中國所有權控制。（路透）

眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

2024-04-20 22:08
通過遴選成為「封口費」案陪審團成員的一名婦人，18日上午要求法院撤銷陪審員資格。(路透)

川普「封口費」案除名2陪審員後 終於選出12人

2024-04-18 17:37
3000萬嬰兒潮世代今年進入退休高峰，恐衝擊經濟。(歐新社)

3000萬人…嬰兒潮世代今年迎來退休高峰 2/3財務未準備好

2024-04-21 02:26
特斯拉執行長馬斯克將特斯拉新車售價大砍20%以上，重創特斯拉二手車行情。(路透)

電動車二手價暴跌32% 更沒人願意買了

2024-04-16 05:26

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？