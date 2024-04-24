挺巴學運／紐約大學豎起木牆 市警逮捕超過百人

在哥倫比亞大學之後，紐約大學反以色列的學潮也在蔓延，警方22日晚上逮捕了上百名學生。（美聯社）

在哥倫比亞大學內發生的支持巴勒斯坦 學生運動的局勢22日出現升級後，曼哈頓的紐約大學 也隨之發生學生運動，要求校方切斷與以色列當局的聯繫，並聲援哥大 及全美其他學校的被捕師生。22日夜間，警方應紐約大學校方的請求，逮捕了超過百人。從23日起，紐大在主校區所在的高德廣場(Gould Plaza)周邊圍起了木製圍欄。

23日晚間，紐大周邊已清場完畢，僅華盛頓廣場公園內仍有部分挺巴人士在舉行和平集會。

紐約大學的挺巴學生從22日開始效仿哥大學生，在學校周邊搭起帳篷營地表達抗議，而為了保護學生免遭逮捕，一些教職員工也拉起人鏈將學生圍攏起來。不過，隨著學生聚集數量愈來愈多，22日當晚8時30分左右，警方部署到位，開始清理營地，隨後與抗議學生發生衝突。

抗議人群夜間聚集在曼哈頓華埠旁的市警總局大樓外。(宋穎提供)

社媒群組中傳播的影片顯示，警察全副武裝，紐大學生中有人手持巴勒斯坦和愛爾蘭的旗幟，還有人舉標語稱「資本主義是致命的」。另一段影片則稱，警察開始針對站在最前線保護學生的教職人員發起壓迫式前進。隨後，雙方發生暴力衝突，警方共逮捕了大約120人。市警副局長多特里(Kaz Daughtry)在其社群平台X上發文稱，人群中有人向警察投擲水瓶、椅子等物品，而警方則據稱使用了胡椒噴霧等鎮暴手段。

在大規模逮捕發生後，數百名抗議者轉移至曼哈頓下城的市警總局總部附近繼續抗議，聲援被捕者。警方在總部外的柏路(Park Row)北端設置了路障，人群則聚集在華埠且林士果(Chatham Square)附近。住在警察總部旁的華人居民宋穎透露，抗議幾乎持續了一整夜，直到23日清晨依舊有人未散去。

此前警方進入哥大校園逮捕學生的行為引起爭議，警方表示，在紐大的抓捕行動是應校方要求才進行的。多特里在另一條X推文中展示了紐大校方發給市警的信，要求警方幫助清場，紐大方面並未否認，發言人貝克曼(John Beckman)稱，示威者衝破了路障，其中包括與該校無關的人員，令校方感到不安。

位於紐約市區的紐約大學，挺以和反以的學生隔街叫陣對峙。（美聯社）

多特里與市警公共信息辦公室副局長謝帕德(Tarik Sheppard)也指控「人群中有職業煽動者」，但並未給出相關的依據。市長亞當斯(Eric Adams)23日也出面呼籲各方對話，並譴責抗議人群對警察的襲擊。

為防止衝突加劇，紐約大學從23日起在高德廣場周邊臨時加蓋了木製圍欄。而與此同時，支持巴勒斯坦、反對逮捕學生的運動也在全美多家知名大學中爆發。耶魯大學22日有47人被捕，哈佛大學關閉了校園，僅允許本校學生出入，而包括柏克萊加大(UC Berkeley)以及洪堡加州州立理工大學(California State Polytechnic University, Humboldt)等西海岸的高校也出現了相似的學生運動。

在本次學運的起源地哥大，草坪紮營運動也在繼續，市警消息人士透露，由於未再受到校方邀請，因此現在所有警員均不得進入校園。校方此前已加強了校門管理，嚴查身分，禁止無關人員進入，此外，哥大23日也宣布，本學期剩下的所有課程均採用線上線下結合的方式進行。