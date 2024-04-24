挺巴學運升溫…喬州莫爾豪斯學院拒絕取消拜登致詞

總統拜登。（美聯社）

美國在加薩戰爭持續支持以色列 ，導致美國各大學緊張升高之際 ，位於喬治亞州亞特蘭大的私立「莫爾豪斯學院」(Morehouse College)邀請拜登 總統擔任畢業典禮致詞嘉賓，引發質疑聲浪，但校方堅決不會收回邀請。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，莫爾豪斯校方宣布5月19日畢業典禮，邀請總統拜登致詞，不料引發教職員質疑，教務長兼資深副校長布朗(Kendrick Brown)訂於25日召開線上會議和反對者對話溝通；他說：「對於畢業典禮致詞嘉賓，有不同看法的教師而言，這是提問與討論的機會。」

布朗表示，該校是在去年9月向拜登總統發出邀請函，但仍堅持「校方不打算收回對拜登總統的邀請。」

相關人士透露，莫爾豪斯是一所歷史悠久的傳統非裔 大學，已故民權領袖馬丁‧路德‧金恩(Martin Luther King Jr.)即為該校校友。

自去年10月以哈戰爭(Israel Hamas War)發生以來，國內知名學府掀起抗議聲浪，莫爾豪斯也不例外。

根據莫爾豪斯校刊Maroon Tiger報導，今年2月一名學生從教堂扯下以色列國旗，遭到校警居留，該校學生貝爾(Calvin Bell)表示：「我們不贊成美國處理中東局勢的方式，同時也無法接受巴勒斯坦人深陷創傷、痛苦與種族滅絕的困境，也不希望無辜百姓與以色列捲入。」

熟悉莫爾豪斯畢業典禮計畫的消息人士表直言：「全國甚至全球，大家對美國政府、美國總統處理戰亂的質疑，根本不是什麼秘密。」並強調：「還是有很多人很高興邀請現任總統擔任畢業致詞嘉賓。」

每逢畢業季，總統通常利用畢業致辭方式與年輕世代接觸，尤其在選舉年，更具重大意義；不過拜登今年上台演講的時機相當不利，最近的民調顯示，拜登流失許多非裔選民的支持，因此為莫爾豪斯畢業生致詞，也不失拜登爭取非裔選民的好機會。