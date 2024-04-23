全球反猶情緒高漲 逾越節假期 FBI警戒

逾越節日開始，大批軍警在耶路撒冷市面巡邏，維持安全。(美聯社)

以哈戰爭(Israel Hamas War)引發全球反猶太 活動，隨著逾越節(Passover)假期開始，憂心反猶太攻擊案件激增，聯邦調查局(FBI )表示雖然沒有接獲具體威脅，但仍會全力確保逾越節平安度過。

根據WPVI報導，哥倫比亞大學(Columbia University)連日來發生反以哈戰爭的抗議活動，校警逮捕100多人，許多猶太學生飽受壓力，認為校園已經不再安全，校方宣布22日起學生可以改為線上上課。

至於費城 地區的猶太教堂尚未遭到任何威脅，但維安仍然是逾越節假期前的重要課題，本月稍早在費城、匹茲堡等地傳出炸彈威脅，事後證實是騙局，但是大費城猶太聯合會(Jewish Federation of Greater Philadelphia)負責人巴拉班(Michael Balaban)強調：「我們增加內部人員人數以及武裝保全與監視器，還增加與我們配合的相關人員。」

逾越節開始，在特拉維夫市居民22日在為10月7日遭到攻擊的死難同胞與仍淪為人質的同胞祈福。(路透)

根據反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)統計，自以哈戰爭發生以來，全美各地反猶太案件數量激增，新澤西州反猶太發生率幾乎翻倍；賓州大學和費城爵克索大學(Drexel University)等校園內的反猶太案件以驚人比率上升，比2022年增加一倍多。

美國誹謗聯盟(American Defamation League)戈雷斯基(Andrew Goretsky)指出：「看到社群媒體與網路散布各種仇恨，看到當今社會普遍存在的焦慮感，許多人把矛頭指向少數群體，不幸的是這次是針對猶太社區。」

根據FBI幹員表示，自以哈戰爭爆發以來，反猶太仇恨犯罪案件增加兩倍，加上以色列與伊朗緊張局勢高漲，情況更加惡化，即使國內也是如此。

辛辛那提猶太聯合會(Jewish Federation of Cincinnati)負責人明森(Danielle Minson)指出：「坦白說，自上周末以伊兩國發生衝突以來，猶太社區很清楚潛在威脅的存在。」

逾越節假期自22日至30日止，FBI憂心「孤狼」攻擊者會利用此期間在大型集會、活動或禮拜場所針對猶太人發動攻擊，呼籲民眾提高警覺，若發現任何可疑狀況或人物應立即報案。