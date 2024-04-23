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未預知哈瑪斯突襲 以色列軍情局長為「情報失誤」請辭

編譯茅毅／綜合報導
以色列軍事情報局局長哈利瓦已請辭，為去年以國被哈瑪斯突襲負責。(美聯社)
以色列軍事情報局局長哈利瓦已請辭，為去年以國被哈瑪斯突襲負責。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)和華盛頓郵報等22日報導，以色列軍方情報部門負責人，已因去年10月7日以色列被巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲時失算而請辭。但尚不清楚確切生效日期。

以軍22日聲明，待其軍事情報局局長哈利瓦(Aharon Haliva)的繼任人選獲正式任命，他將卸任並退役。哈利瓦官拜少將，已服役38年。他是自去年以哈戰爭爆發以來，首位因此請辭的以軍高官。

該報導稱，哈瑪斯成功突襲以色列，咸被視為以色列一大情報失誤。幾位以色列國防及安全最高官員，已因各自犯下的過失而出面扛責。

據卡達的半島電視台報導。自以哈開戰以來，已造成1139名以色列人喪生；另據美聯社報導，約250名以色列人遭綁架到加薩走廊。以軍提供的哈利瓦署名信件寫道，「在我指揮下的軍情局失職」，自去年10月以來，「本人日以繼夜都背負著那悲慘又糟糕的日子，我今後將每天活在這場戰爭的可怕痛苦中」。

以哈戰爭爆發當天，哈瑪斯使以色列猝不及防。哈利瓦曾對此坦言，其部門出現情報失誤，未事先偵知哈瑪斯的突襲計畫。他當時承認，「本局未達成我們最重要的任務，身為局長，我對這次失敗負全部責任」。

華郵報導說，他在開戰後的11天，每天都提醒該局人員，讓這場戰爭開啟是該局情報失敗，未能示警以色列將遭此恐怖攻擊。

以色列情報官員去年12月指稱，據開源情報資料，哈瑪斯奇襲以色列的行動竟謀畫一年多之久。以色列當局深感震撼的同時，也隨即將矛頭指向該國原本引以為傲的情報與國防能力。

華郵去年就披露，其實早在開戰前約兩個月(即去年8月)就有情資顯示，一場鎖定以色列的攻擊山雨欲來，但相關警告卻遭忽視，以色列與加薩邊境的以人社區居民亦從未接獲以色列當局示警。

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