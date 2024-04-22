首次真人駕駛vs.AI操控 F-16空中實戰對決

國防部首次以真人戰鬥機飛行員行飛行的戰機，與AI運算操作飛行的戰機，進行真實空中實戰對決。圖為F-16戰機改裝的X-62 VISTA戰機，做為 實戰對抗。(取自空軍/DARPA)

早在人工智慧 (AI )大熱潮前，軍方即已開始研究各項應用，2020年8月更舉行過一場電腦模擬空戰，讓AI與真人操作員較勁，當時操作員未能擊中敵機而由AI獲勝。最近五角大廈 的「國防高等研究計畫署」( Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA)將AI與真人對戰搬到天空，發布兩架F-16戰機空中纏鬥的影片，但並未透露勝利者究竟是電腦還是人類。

電腦顯示真人駕駛與AI操控的兩架F-16交戰動作。(取自空軍/DARPA)

每日郵報(Dailymail)21日報導，影片顯示兩架時速高達1200哩的F-16戰機在天空中翻騰纏鬥，互相企圖咬住對方的尾巴。軍方出於國安考量，不透露哪架戰機由誰操控。DARPA項目經理赫弗隆中校(Ryan Hefron)僅說事情的進展比預期更佳、更快，但無法提供更多細節。

AI操控的戰機為F-16改裝而來，代號X-62A；真人駕駛的戰機則是一架雙座NF-16D。美國空軍部長肯達爾(Frank Kendall)在新聞稿中表示，人類數十年來一直想像自主空對空作戰的潛力，迄今為止仍是一個遙遠的夢想，直到2023年X-62A打破作戰飛行器最重要的障礙之一，「這是個變革性的時刻，一切都歸功於X-62A ACE團隊的突破性成就。」

X-62A上的試飛員有權在關鍵時刻關閉AI，接手操控飛機，但赫弗隆說他們必須信任這些人工智慧演算法才能在現實世界中應用。空軍試飛員學校(Air Force Test Pilot School)首席試飛員格雷(Bill Gray)表示，民眾很容易以為X-62A計畫就是讓戰機自動飛行、進行空戰，但這不是重點。空戰只是第一個需要解決的問題，之後才能開始在空中測試自主AI系統，「我們學到的每個教訓，都能適用於之後交給自主系統的每一項任務。」DARPA將與空軍試飛員學校繼續測試AI。