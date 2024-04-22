我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

首次真人駕駛vs.AI操控 F-16空中實戰對決

編譯廖振堯／綜合21日電
國防部首次以真人戰鬥機飛行員行飛行的戰機，與AI運算操作飛行的戰機，進行真實空中實戰對決。圖為F-16戰機改裝的X-62 VISTA戰機，做為 實戰對抗。(取自空軍/DARPA)
國防部首次以真人戰鬥機飛行員行飛行的戰機，與AI運算操作飛行的戰機，進行真實空中實戰對決。圖為F-16戰機改裝的X-62 VISTA戰機，做為 實戰對抗。(取自空軍/DARPA)

早在人工智慧(AI)大熱潮前，軍方即已開始研究各項應用，2020年8月更舉行過一場電腦模擬空戰，讓AI與真人操作員較勁，當時操作員未能擊中敵機而由AI獲勝。最近五角大廈的「國防高等研究計畫署」( Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA)將AI與真人對戰搬到天空，發布兩架F-16戰機空中纏鬥的影片，但並未透露勝利者究竟是電腦還是人類。

電腦顯示真人駕駛與AI操控的兩架F-16交戰動作。(取自空軍/DARPA)
電腦顯示真人駕駛與AI操控的兩架F-16交戰動作。(取自空軍/DARPA)

每日郵報(Dailymail)21日報導，影片顯示兩架時速高達1200哩的F-16戰機在天空中翻騰纏鬥，互相企圖咬住對方的尾巴。軍方出於國安考量，不透露哪架戰機由誰操控。DARPA項目經理赫弗隆中校(Ryan Hefron)僅說事情的進展比預期更佳、更快，但無法提供更多細節。

AI操控的戰機為F-16改裝而來，代號X-62A；真人駕駛的戰機則是一架雙座NF-16D。美國空軍部長肯達爾(Frank Kendall)在新聞稿中表示，人類數十年來一直想像自主空對空作戰的潛力，迄今為止仍是一個遙遠的夢想，直到2023年X-62A打破作戰飛行器最重要的障礙之一，「這是個變革性的時刻，一切都歸功於X-62A ACE團隊的突破性成就。」

X-62A上的試飛員有權在關鍵時刻關閉AI，接手操控飛機，但赫弗隆說他們必須信任這些人工智慧演算法才能在現實世界中應用。空軍試飛員學校(Air Force Test Pilot School)首席試飛員格雷(Bill Gray)表示，民眾很容易以為X-62A計畫就是讓戰機自動飛行、進行空戰，但這不是重點。空戰只是第一個需要解決的問題，之後才能開始在空中測試自主AI系統，「我們學到的每個教訓，都能適用於之後交給自主系統的每一項任務。」DARPA將與空軍試飛員學校繼續測試AI。

AI 人工智慧 五角大廈

上一則

以哈衝突未減反升 挺巴遍地開花 衝擊拜登選情

下一則

世局動盪金價衝新高 每盎司2400元 中國是最大推手

延伸閱讀

俄稱轟炸機故障墜毀 烏領功：首度擊落

俄稱轟炸機故障墜毀 烏領功：首度擊落
空軍測試F-16戰機AI自駕 空軍部長超有信心：要親自試飛

空軍測試F-16戰機AI自駕 空軍部長超有信心：要親自試飛
台灣強震6架F-16、2架F-5受損 空軍：不影響戰備

台灣強震6架F-16、2架F-5受損 空軍：不影響戰備
受花蓮大地震波及 日本自衛隊戰機升空 基地接收數十名避難居民

受花蓮大地震波及 日本自衛隊戰機升空 基地接收數十名避難居民

熱門新聞

前總統川普封口費案正在紐約曼哈頓刑事法院開庭，佛州聖奧古斯丁居民阿扎雷洛（圖）18日在院外舉著標語，卻在19日下午點火自焚，送醫後傷重不治。（路透）

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

2024-04-20 07:00
特斯拉執行長馬斯克將特斯拉新車售價大砍20%以上，重創特斯拉二手車行情。(路透)

電動車二手價暴跌32% 更沒人願意買了

2024-04-16 05:26
美國眾院20日以360票對58票通過要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運，此舉將大幅加快TikTok擺脫中國所有權控制。（路透）

眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

2024-04-20 22:08
通過遴選成為「封口費」案陪審團成員的一名婦人，18日上午要求法院撤銷陪審員資格。(路透)

川普「封口費」案除名2陪審員後 終於選出12人

2024-04-18 17:37
伊朗朝耶路撒冷發動無人機攻擊。(擷自X平台)

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

2024-04-14 10:51
以色列空軍F-15戰機14日結束攔截任務後返回基地。(路透)

擋下伊朗9成轟炸 以色列非獨自完成 最快看今天如何回應

2024-04-14 21:27

超人氣

更多 >
中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？
一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年