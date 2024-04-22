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哥倫比亞大學1教士示警 籲猶太裔學生暫勿上課

編譯尤寶琪／綜合21日電
哥倫比亞大學的挺巴示威者群情激憤。(美聯社)
哥倫比亞大學的挺巴示威者群情激憤。(美聯社)

譴責加薩衝突及要求哥倫比亞大學(Columbia University)從以色列撤資的抗議活動不斷之際，哥大正統猶太會眾聯盟(Orthodox Union)猶太校園學習倡議(Jewish Learning Initiative on Campus)的一名教士(Rabbi)建議，猶太學生別上課，趕緊「回家並留在家中」。

哥倫比亞/巴納德希勒爾(Columbia/Barnard Hillel)中心學習倡議的教士艾利．比奇勒(Rabbi Elie Buechler)，21日向有線電視新聞網(CNN)主持人塔柏(Jake Tapper)證實，他向約300名主要是正統猶太學生的WhatsApp群組發送了一條訊息，「強烈」建議他們回家並留在家中。這起訊息是在即將於22日晚間登場的猶太重大節日「逾越節」(Passover)之前發送的。

比奇勒在訊息中寫到，該大學最近發生的事件「明確顯示，哥倫比亞大學的公共安全和紐約警察局，無法保證猶太學生的安全」。

他訊息中寫到：「這樣說我很心痛，但我強烈建議你們盡快回家，並留在家中，直到校園內和周遭的情況，得到顯著改善。」

但校區的希勒爾組織21日在X上的貼文卻寫到，說他們「不認為猶太學生應該離開」校園。

希勒爾組織在聲明中表示：「這對校區許多人來說，是一個真的很讓人不適，甚至是恐懼得時期。哥倫比亞大學和紐約是必須採取更多措施來保護學生。我們呼籲大學管理部門立即採取行動，恢復校園平靜。市政府則是必須確保學生，能無須擔心遭受騷擾，安全的來回百老匯大道(Broadway)和阿姆斯特丹大道(Amsterdam)地區。」

哥大猶太組織哈巴德(Chabad)在臉書上表示，他們已經雇用額外保安人員，在逾越節期間保護學生；該組織表示，他們對「昨晚在哥大校園附近所目睹的一切感到震驚」，但仍計畫在校園內舉辦逾越節慶祝活動。

比奇勒是在一段，顯示一名男子在大學外大喊「永遠勿忘10月7日」，以及「這不會只發生一次，不會只發生五次，不會只發生十次、百次或千次，而是會再發生上萬次」的影片流傳出後，發出了訊息。

猶太 哥大 哥倫比亞大學

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