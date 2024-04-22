開除靜坐挺巴員工 谷歌：公司不是討論政治的地方

谷歌員工16日在加州谷歌雲端總部挺巴示威，一名持以色列國旗者進行反示威。(路透)

數十名谷歌 員工16日聚集在紐約、西雅圖、加州 桑尼維爾(Sunnyvale)辦公室靜坐10小時，抗議谷歌與以色列 政府簽訂價值12億元的「雨雲計畫」(Project Nimbus)合約，最終28名員工被開除、其中9名員工被捕。谷歌執行長皮采(Sundar Pichai)事後發出語氣嚴峻的備忘錄，告誡「公司不是討論政治的地方」。

紐約郵報(New York Post)報導，一些員工甚至闖入桑尼維爾的谷歌雲端(Google Cloud)執行長庫里安(Thomas Kurian)辦公室靜坐，這些員工屬於「不為種族隔離提供技術」(No Tech for Apartheid)團體，旨在反抗谷歌與以色列的關係，也一直批評谷歌對以哈戰爭的反應，並在X平台(前推特)上張貼多段抗議影片和直播，甚至連員工收到最終警告、因非法入侵而被當地警方逮捕的影片都發布。

在長達1200字的備忘錄中，皮采明確指出「谷歌是一家企業」，而非擾亂同事或讓他們感到不安全的地方，也不是讓員工以公司作為個人平台討論爭議問題或辯論政治的地方。「這是個非常重要的時刻，我們不能分心。我們的目標是整理世界各地的資訊並讓所有人都能造訪和使用，這優先於一切其他事項，我希望我們的行動能夠反映這一點。」

在皮采發聲前，谷歌全球安全事務副總裁拉考(Chris Rackow)已經發電郵斥責這些親巴勒斯坦員工。「他們占領了辦公空間、汙損了公司財產，並阻礙到其他員工的工作。他們的行為不可接受、極具破壞性，讓同事感受到威脅。工作場所不允許出現這樣的行為，我們也不會容忍，這顯然違反了員工必須遵守的多項政策，包括行為準則、有關騷擾、歧視、報復之政策，及工作場所考量等。」