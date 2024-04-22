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柏克萊加大 反猶反以運動升溫 國會、州議會關切

編譯廖振堯／綜合21日電
圖為柏克萊加大學生呼籲立即停火。(美聯社)
圖為柏克萊加大學生呼籲立即停火。(美聯社)

早在以哈衝突爆發前，柏克萊加大(UC Berkeley)的學生就處於反以色列活動的最前線；去年10月衝突開始後校園內學生分歧愈演愈烈，而校方處理態度也已引起國會、州議會關注；不僅是眾院教育委員會反猶太主義調查的六所大學之一，也是加州州議會猶太黨團的自由派成員公開譴責的目標。柏克萊加大雖尚未被國會傳訊，但這所1960年代校園言論自由運動發源地的名校，正面臨前所未見的分裂及挑戰。

政治新聞網站Politico在21日報導，加州州長紐森(Gavin Newsom)10月訪以歸國後的第一場會議不是會見猶太領袖或任何社區領袖，而是與加州所有高等教育部門負責人討論校園氛圍，欲確保猶太社區的成員在加州感到受保護和緊密聯繫。

圖為柏克萊加大一位不願透露身分的巴勒斯坦女學生示威時，為在加薩家鄉遇害的親友落淚...
圖為柏克萊加大一位不願透露身分的巴勒斯坦女學生示威時，為在加薩家鄉遇害的親友落淚。(美聯社)

而柏克萊加大數個月來的抗議活動尚屬和平，直到2月才變調。以色列律師巴約沙法特(Ran Bar-Yoshafat)於該校參加的私人活動遭到反以示威者破門而入，還有人被勒頸；校園中也開始出現人肉搜索，許多學生都感到不安全。

該校法學院院長切默林斯基(Erwin Chemerinsky)本月在家中的晚宴被一名親巴學生嚴厲批評，猶裔的切默林斯基一直是捍衛親巴校園團體的言論自由權，但有學生團體呼籲抵制這位猶太院長，稱他「支持滅絕巴勒斯坦人民的政策」。

州議員在私人會議中向柏克萊加大校長克萊斯特(Carol Christ)和加大系統總校長德雷克(Michael V. Drake)施壓，詢問他們如何回應這些反猶太主義活動，且發表公開聲明譴責柏克萊加大處理此議題的方式。全由民主黨人組成的州議會猶太黨團提議禁止在大學校園內呼籲種族滅絕、要求大學更新其行為準則，紐森也同意此做法。

連續舉行多場針對名校校長如何處理校園內反猶活動的眾院教育與勞動力委員會共和黨籍主席佛克斯(Virginia Foxx)，3月就反猶太主義向柏克萊加大提出全面的文件要求。該委員會去年5月開始便召集柏克萊的K-12各級學區負責人接受質詢，佛克斯說委員會尚未決定是否傳喚柏克萊加大等其他大學校長到國會作證。

曾是1960年代校園言論自由起源地的柏克萊加大，最近校園內學生為挺以挺巴而對峙，...
曾是1960年代校園言論自由起源地的柏克萊加大，最近校園內學生為挺以挺巴而對峙，氣氛緊張，校方如何公平處理受到矚目。圖為柏克萊加大親以學生在校內示威。(美聯社)

柏克萊加大 猶太 加州

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