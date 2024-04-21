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買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

共和黨超級金主 賓州首富亞斯身兼TikTok大股東

編譯莊瑞萌／綜合20日電
富豪亞斯（右）不但是共和黨主要捐款人，同時個人擁有TikTok的中國母公司「字節跳動」7%股份。(取自X平台)
富豪亞斯（右）不但是共和黨主要捐款人，同時個人擁有TikTok的中國母公司「字節跳動」7%股份。(取自X平台)

賓州首富亞斯(Jeff Yass)不只是2024年大選最大資助者，同時也是TikTok投資者之一，個人擁有TikTok的中國母公司「字節跳動」股份7%，他的公司則擁有15%股份，價值達數百億元。

亞斯是海納國際集團(Susquehanna International Group；SIG)創辦人及知名政治人物金主，同時也是擇校倡議(school choice)支持者，SIG公司則擁有TikTok的中國母公司「字節跳動」15%股份，亞斯個人擁有該公司7%股份，相當於210億元。目前在美國使用TikTok的人數超過1億5000萬人，是該App最大市場，不過，如果國會加速立法要求該公司出售才能繼續在美國營運，勢必會為該公司帶來巨大營收流失。

據了解，SIG在2000年初便開始投資數百家中國公司，行業涵括多項科技、消費者與教育業，其中包括在2009年投資由張一鳴領軍的房地產公司九九房。根據文件資料顯示，由亞斯領導的集團，在張一鳴將TikTok開發成短影音平台的早期過程中，曾佔有一定重要地位。報導並指出，SIG仍掌握「字節跳動」15%股份，約相當於340億元。

包括聯邦調查局(FBI)與聯邦通訊委員會(The Federal Communications Commission)都曾提出警告，TikTok的所有人可能被迫向中國政府分享用戶的瀏覽紀錄、位置與生物識別等資料。對此，TikTok則表示此事從未發生，未來也不會配合辦理。從2019年起，隨著與中國領導階層關係交惡後，共和黨與民主黨都曾呼籲政府限制這款受歡迎的短影音平台，上個月在眾院通過的法案甚至直指TikTok是一款「由外國敵對勢力控制的應用程式。」

亞斯是目前為止2024年大選的最大金主，光花費在未成功挑戰川普的共和黨競爭對手以及擇校倡議團體的金額就來到4600萬元。雖然他是共和黨超級金主，也曾資助過支持擇校倡議的兩黨候選人。除此之外，他的妻子珍妮‧亞斯(Janine Yass)也是男子拉丁特許學校(Boys' Latin Charter School)共同創辦人，同時也是擇校倡議支持者並擔任「亞斯教育基金會」會長。

身為長期支持自由主義政治的支持者，亞斯大力支持私立和特許學校，並向支持他立場的政治人物捐助數百萬元。不過，他提倡學校選擇引起了公立學校教師工會的不滿，除此之外，他對以色列保守派團體的支持，也讓自己成為猶太自由派人士的攻擊對象。

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