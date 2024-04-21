援外法案納入禁止TikTok法案 眾院通過強制TikTok脫中

國會眾院援外法案內納入的禁止TikTok法案，20日獲通過，提交參院討論。法案要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國運營。(美聯社)

在美國和中國之間長達數年的科技對抗，現已白熱化，且華府已做好重拳出擊的準備。國會眾院 援外法案內納入的禁止TikTok 法案，20日以360票對58票獲通過，現已提交參院討論。法案要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國運營。總統拜登 已明確表示，若兩院通過禁止TikTok法案，他會馬上簽署。

不脫中不得在美運營

由於眾院共和黨人反對拜登政府960億元涉及烏克蘭、以色列及台灣的援外法案，陷入困境的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)將其包裹在內並分拆表決。

脫中期限延至9個月

最新通過的法案，與眾院上月通過版本不同的是，它將剝離「字節跳動」的期限由六個月延至九個月，若是在此期間談判出售，更可延長三個月。

來自加州的民主黨國會眾議員卡納(Ro Khanna)投反對票。卡納認為，應該採取限制性較小的方式來調查TikTok，而非目前導致全面禁止並威脅言論自由的做法。他指出，法案不會得到好評，也說明與選民脫節的跡象。

國會眾院援外法案內納入的禁止TikTok法案，20日獲通過，提交參院討論。法案要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國運營。圖為TikTok在加州庫爾富市的總部。(美聯社)

反映立法者憂懼中國

另一方面，這個法案在國會的快速通過也非同尋常，因為它針對的是一家公司，而幾十年來國會對科技監管一直採取不干涉態度。因此禁止TikTok，正反映出立法者對中國廣泛擔憂的程度。

儘管共和、民主兩黨成員以及情報官員的理由是，中國當局可能會迫使字節跳動交出美國用戶的數據，但美國政府從未公開提供證據，說明TikTok與中國政府共享美國用戶數據，又或影響美國民眾對政府的看法。

TikTok聲言將訴諸法律

TikTok早已明確反對該法案，認為剝奪了1億7000萬美國用戶數的憲法第一修正案所賦予的權利，聲言若通過法案將會訴諸法律行動，阻止法案生效。

TikTok有充分的理由認為會成功挑戰該法案，早前它在部分州都成功阻止禁止這個應用程式，包括在去年11月，聯邦法官就阻止蒙大拿州全面禁止TikTok的做法。

圖為民眾4月15日在紐約曼哈頓刑事法院前舉牌，要求讓TikTok自由。(美聯社)

美國公民自由聯盟(ACLU)等民權組織亦支持TikTok，ACLU的律師萊文托夫(Jenna Leventoff) 指出，國會不能剝奪超過1億7000萬美國人使用TikTok的權利，他們有權藉此表達自己的意見、參與政治宣傳以及獲取世界各地信息。