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紐時調查：2021年中國東奧泳隊藥檢陽性仍准參賽 獲3金6獎牌

編譯潘勛／綜合20日電
紐時報導，中國游泳隊23名泳將在2021年東京奧運前被測出強力違禁藥物陽性，但仍獲准不受公眾檢驗，參加奧運。(美聯社)
紐時報導，中國游泳隊23名泳將在2021年東京奧運前被測出強力違禁藥物陽性，但仍獲准不受公眾檢驗，參加奧運。(美聯社)

紐約時報」20日報導，東京奧運2021年舉辦前的七個月，中國游泳隊23名泳將被測出強力違禁藥物陽性，但仍獲准不受公眾檢驗，參加奧運，斬獲包括三金共六面獎牌；紐時表示，中國高層私下為他們洗刷禁藥指控，而世界反興奮劑組織(WADA)選擇不介入此事。

美聯社報導，職司反禁藥的世界反興奮劑組織20日表示，他們同意中國官方指稱「選手提供檢測樣本受到汙染」的說法，故允許中國游泳隊參加東京奧運；其中很多泳將，包括取得兩枚金牌的張雨霏，仍將代表中國參加今夏在巴黎舉行的奧運會。

世界反興奮劑組織表示，他們同意中國官方指稱「選手提供檢測樣本受到汙染」的說法，故...
世界反興奮劑組織表示，他們同意中國官方指稱「選手提供檢測樣本受到汙染」的說法，故允許中國游泳隊參加東京奧運；圖為取得兩枚金牌的張雨霏，仍將代表中國參加今夏在巴黎舉行的奧運會。(新華社)

世界反興奮劑組織指出，「本周有些誤導且可能誹謗的媒體報導」，另解釋該組織得悉化驗出禁藥陽性後所採取的流程。

中方在東奧游泳隊測出禁藥陽性後，由其反禁藥官方單位承認其事，但表示選手們不知情下攝取到違禁物質，分量輕微，未對他們採取任何行動。

但紐時調查發現，這起之前未經報導的事件，讓反禁藥界分歧嚴重，中方的藥檢紀錄長期以來一直是引爆點。美國官方及其他專家表示，中國游泳選手當初應停賽，或者公開指認出來，等候進一步調查，另外他們認為未能這麼做，是因為中國體育官方、游泳界國際賽事主管單位「世界水上運動總會」(World Aquatics)，以及世界反興奮劑組織主導所致。

這些主管單位決定不採任何行動；儘管一位中方反禁藥官員，以及一位世界競技游泳官員顯然提到，可能發生違禁事件，至少該公告周知。

即便其他國家、國際反禁藥官員提供情報給世界反興奮劑組織，認為中方泳將有掩蓋及使用禁藥情事，但世界反興奮劑組織選擇不追究那些運動員，主張「欠缺可信證據」，無法挑戰中方對這些禁藥事件的說法。世界反興奮劑組織為自己的決定做辯護，稱外界的批評站不住腳。

據兩位知情人士及紐時審核過的一份檔案指出，聯邦調查局(FBI)去年得悉禁藥檢測陽性事件、中方對運動員開脫的說法，還有世界反興奮劑組織決定不採行動。

聯邦調查單位近幾周採取行動，想深入了解究竟發生什麼。聯調局發言人拒絕評論。美國官方的調查可能動用到強力的新工具，即2020年通過的新法，授權給司法部，得刑事起訴任何以禁藥想腐化國際運動賽事的行動，不管事件發生在世上哪個地方。

美國反禁藥組織(United States Anti-Doping Agency)回應紐時提問時，以聲明譴責世界反興奮劑組織，指其未能履行責任。

東京奧運 檢測 紐約時報

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