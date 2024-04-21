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外資今夏若未重返中國 習近平恐再成「戰狼」

編譯廖振堯／綜合20日電

儘管地緣政治和經濟利益競爭的緊張局勢一觸即發，拜登總統和中國國家主席習近平去年11月在舊金山會晤仍達成共識，保持溝通管道開放；時隔近五個月後，國務卿布林肯(Antony Blinken)即將於24日開啟北京行，討論南海、台海、不公平貿易、芬太尼等議題，屆時可觀察兩國立場是否轉變。不過有專家指出，今年夏天前外資若再不重返中國，習近平恐重回「戰狼」姿態。

國會山莊報(The Hill)報導，習近平目前在國內處境艱難，經濟仍未從新冠疫情中恢復，且美國和其他盟國遠離中國製造業、尋求供應鏈多元化，更使情況惡化。

北京的政策之一是透過大量補貼並出口電動車、太陽能板、電池等綠能產品來刺激經濟，但美國財長葉倫(Janet Yellen)上周訪中時警告此舉使產能過剩、廉價商品充斥市場，損害美國企業。

面對葉倫的譴責，中國媒體不予理睬，轉而宣傳葉倫如何使用筷子和點菜選擇。非營利智庫席維拉多政策加速器(Silverado Policy Accelerator)創辦人阿爾佩羅維奇(Dmitri Alperovitch)表示，中國政府現在還在釋出善意，但到今年夏季當中國意識到美國不再直接投資時，就將恢復戰狼外交。

除了外交手段可能轉強硬，中國也在尋求拉攏美國盟友。美國卡特中心中國計畫主任劉亞偉說，中國領導人意識到美國大選將近、拜登能做的不多，他認為中國了解美中關係穩定的極限，並盡其所能地在美國及盟友間製造隔閡，像是德國。他說中方已變得愈來愈現實，某種意義上2024年美中關係將變得不穩定。

一位高階政府官員19日的電話會議上預告了布林肯訪中的立場，稱國務卿將明確表示「美國打算負責任地處理與中華人民共和國的競爭」。布林肯預計談論的議題幾乎都將觸動中國敏感神經，不過副國務卿坎伯(Kurt Campbell)月初表示近期的發展充滿希望，他認為雙方目前都決心讓美中關係走上穩定的道路。

布林肯 國務卿 習近平

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