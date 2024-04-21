我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／田州百人派對傳槍響 至少16人中彈 2男子當場身亡

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

布林肯24日訪中國 要求在賴清德就職前敏感時期勿挑釁

記者張文馨、陳宥菘、編譯羅方妤／綜合報導
國務卿布林肯24日到26日將訪問中國。國務院資深官員表示，布林肯會提到美國在維持台海和平有持久利益，希望各方避免挑釁作為。圖為布林肯(左)去年6月訪問北京時，獲中國國家主席習近平(右)接見。(路透)
國務卿布林肯24日到26日將訪問中國。國務院資深官員表示，布林肯會提到美國在維持台海和平有持久利益，希望各方避免挑釁作為。圖為布林肯(左)去年6月訪問北京時，獲中國國家主席習近平(右)接見。(路透)

國務卿布林肯(Antony Blinken)24日至26日將訪問中國上海與北京，此行將會晤中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅等資深官員，資深官員說，布林肯此行將有充分時間與王毅會談，他將當面要求北京勿在中華民國準總統賴清德就職典禮期間採取「挑釁」行動；他也將直接警告北京，勿向俄羅斯出口武器。

英國「金融時報」(Financial Times)報導，布林肯將當面警告中國，北京須停止向莫斯科提供武器技術援助，否則華府將採取懲罰性措施。

布林肯將告訴中方，由於北京拒絕停止向莫斯科提供晶片、巡弋飛彈引擎等物資，美國及盟國已日漸失去耐心。

國務院資深官員表示，布林肯會提到美國在維持台海和平與穩定有著持久利益；台海的和平穩定對區域和全球而言至關重要，尤其是在520賴清德就職典禮將屆的這段重要且敏感的時期，所有國家都可以為和平穩定做出貢獻，希望各方都避免採取可能導致緊張的挑釁作為，並展現克制。

國務院資深官員表示，布林肯此行目標有三，包含在重要議題取得進展，清楚且直接溝通在雙邊、區域和全球議題的關切事項，以及負責任管理美中競爭以避免造成誤判或衝突。美國相信對內厚植自身實力與對外強化鞏固盟友，有助於更有效地與中華人民共和國外交。

布林肯此行的訪問團成員包含公眾外交與公共事務次卿艾倫、亞太助卿康達、禁毒與執法事務助卿羅賓遜，以及網路與數位安全的無任所大使菲克。

資深官員表示，布林肯會直言美國的價值觀和利益所在，清楚且坦率地提出對諸多事項的憂慮，他臚列人權、不公平經貿作為、中國商品產能過剩對全球經濟的影響、中國對俄羅斯國防工業的支持、中東危機、中方在南海的挑釁作為、北韓問題及緬甸危機，布林肯也會強調台海和平與穩定。

布林肯19日在義大利卡布里島舉行七大工業國集團(G7)外長會議後表示，在莫斯科繼續入侵烏克蘭之際，中國是俄羅斯軍事工業綜合體的主要貢獻者，為俄羅斯提供武器裝備的要素和零件。

據報導，美國在台協會(AIT)主席羅森柏格被問及，布林肯在台灣新任總統就職前訪中，會如何和中方討論台灣議題。她表示，維繫美中開放溝通管道是拜登政府管理與中競爭的要素，確保局勢不會上升至衝突。

國務卿布林肯24日到26日將訪問中國。國務院資深官員表示，布林肯會提到美國在維持...
國務卿布林肯24日到26日將訪問中國。國務院資深官員表示，布林肯會提到美國在維持台海和平有持久利益，希望各方避免挑釁作為。(路透)

布林肯 俄羅斯 國務院

上一則

外資今夏若未重返中國 習近平恐再成「戰狼」

下一則

核武、科技、植物種籽…中國間諜在美「無所不偷」？

延伸閱讀

科技戰持續…供巴基斯坦導彈零件？3中企遭美制裁

科技戰持續…供巴基斯坦導彈零件？3中企遭美制裁
布林肯將面告中國勿挑釁台灣、勿向俄出口武器

布林肯將面告中國勿挑釁台灣、勿向俄出口武器
布林肯24日訪中 台海、芬太尼及不公平貿易議題上桌

布林肯24日訪中 台海、芬太尼及不公平貿易議題上桌
以色列低調證實空襲 美以伊朗三方沉默避免局勢升級

以色列低調證實空襲 美以伊朗三方沉默避免局勢升級

熱門新聞

前總統川普封口費案正在紐約曼哈頓刑事法院開庭，佛州聖奧古斯丁居民阿扎雷洛（圖）18日在院外舉著標語，卻在19日下午點火自焚，送醫後傷重不治。（路透）

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

2024-04-20 07:00
伊朗朝耶路撒冷發動無人機攻擊。(擷自X平台)

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

2024-04-14 10:51
特斯拉執行長馬斯克將特斯拉新車售價大砍20%以上，重創特斯拉二手車行情。(路透)

電動車二手價暴跌32% 更沒人願意買了

2024-04-16 05:26
通過遴選成為「封口費」案陪審團成員的一名婦人，18日上午要求法院撤銷陪審員資格。(路透)

川普「封口費」案除名2陪審員後 終於選出12人

2024-04-18 17:37
風行華人社區的「老乾媽」辣油。(取自亞馬遜網)

韓裔大廚辣椒油爭議 重燃「老乾媽」美好歷史記憶

2024-04-14 02:17
以色列空軍F-15戰機14日結束攔截任務後返回基地。(路透)

擋下伊朗9成轟炸 以色列非獨自完成 最快看今天如何回應

2024-04-14 21:27

超人氣

更多 >
布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個
投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法
男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治
華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難
4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識