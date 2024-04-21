布林肯24日訪中國 要求在賴清德就職前敏感時期勿挑釁

國務卿布林肯24日到26日將訪問中國。國務院資深官員表示，布林肯會提到美國在維持台海和平有持久利益，希望各方避免挑釁作為。圖為布林肯(左)去年6月訪問北京時，獲中國國家主席習近平(右)接見。(路透)

國務卿布林肯 (Antony Blinken)24日至26日將訪問中國上海與北京，此行將會晤中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅等資深官員，資深官員說，布林肯此行將有充分時間與王毅會談，他將當面要求北京勿在中華民國準總統賴清德就職典禮期間採取「挑釁」行動；他也將直接警告北京，勿向俄羅斯 出口武器。

英國「金融時報」(Financial Times)報導，布林肯將當面警告中國，北京須停止向莫斯科提供武器技術援助，否則華府將採取懲罰性措施。

布林肯將告訴中方，由於北京拒絕停止向莫斯科提供晶片、巡弋飛彈引擎等物資，美國及盟國已日漸失去耐心。

國務院 資深官員表示，布林肯會提到美國在維持台海和平與穩定有著持久利益；台海的和平穩定對區域和全球而言至關重要，尤其是在520賴清德就職典禮將屆的這段重要且敏感的時期，所有國家都可以為和平穩定做出貢獻，希望各方都避免採取可能導致緊張的挑釁作為，並展現克制。

國務院資深官員表示，布林肯此行目標有三，包含在重要議題取得進展，清楚且直接溝通在雙邊、區域和全球議題的關切事項，以及負責任管理美中競爭以避免造成誤判或衝突。美國相信對內厚植自身實力與對外強化鞏固盟友，有助於更有效地與中華人民共和國外交。

布林肯此行的訪問團成員包含公眾外交與公共事務次卿艾倫、亞太助卿康達、禁毒與執法事務助卿羅賓遜，以及網路與數位安全的無任所大使菲克。

資深官員表示，布林肯會直言美國的價值觀和利益所在，清楚且坦率地提出對諸多事項的憂慮，他臚列人權、不公平經貿作為、中國商品產能過剩對全球經濟的影響、中國對俄羅斯國防工業的支持、中東危機、中方在南海的挑釁作為、北韓問題及緬甸危機，布林肯也會強調台海和平與穩定。

布林肯19日在義大利卡布里島舉行七大工業國集團(G7)外長會議後表示，在莫斯科繼續入侵烏克蘭之際，中國是俄羅斯軍事工業綜合體的主要貢獻者，為俄羅斯提供武器裝備的要素和零件。