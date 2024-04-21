核武、科技、植物種籽…中國間諜在美「無所不偷」？

朗訊科技員工(徐凱，譯音，中)和另外兩名華裔科學家因涉嫌竊取公司機密交給中國廠商，遭美國司法機關逮捕，由兩名執法人員帶進法院。(美聯社)

每日郵報(Daily Mail)20日報導，中國間諜在美國偷取的科技情報，上自核武機密，下至基因改良的種籽，無所不包，讓美國國安、經濟損失一年多達6000億元。

每日郵報分析發現，美國政府控告中國單位或個人，與北京當局共謀行竊美國的智慧財產權大案，自2018年以來已有十多起。

中國一些人指使偷竊一些美國規模最大公司的行業機密，例如特斯拉、谷歌、蘋果及可口可樂 ，價值動輒以數十億美元計算。

而且這種肆無忌憚的滲透遍及美國社會各階層，無論華爾街，大公司，還是小企業乃至初創公司都遭鎖定。由農業、科技、製造業、醫藥到軍事領域，美國經濟沒有一個部門可稱安全。

報導指一些來美居住的中國公民從中共支持的單位取得大筆酬勞或補貼金，交換他們取得的公司機密。而且目前發現的中國人偷竊美國技術的行為，可能只是冰山一角，聯邦調查局(FBI)去年指出，該局有關中國千方百計想「偷取資訊」的現行偵辦案件就有約2000宗。

而自世紀之交以來，由美方公司對中國實體提起的偷竊智慧財產權案件，就超過1200件。

最讓人擔心的案件，牽涉到中國試圖竊取美國的軍事、國防機密，包括核武科技。最近一起是今年2月，家住聖荷西市的華裔 男子龔晨光(Chenguang Gong，音譯)被逮捕，被控以行竊探測技術，可偵知美方由太空發射的飛彈。

自莫海龍2016年在愛阿華州竊取基改玉米種籽、密謀送回中國而被定罪以來，美國農業界對中國竊取商業機密的威脅，一直處於高度警戒。

但是中國資助的行竊行動，最不可思議的案例，或許是華裔科學家陳莉(Li Chen，音譯)因密謀偷竊俄亥俄州 一家兒童醫院的行業機密，2021年遭判刑一案。陳莉從中國政府單位如國家外國專家局、國家自然科學基金會收受酬勞而遂行偷竊。

其他看似一般但仍不尋常的偷竊行為，還有可口可樂華裔科學家尤曉蓉涉嫌偷竊飲品罐塗漆技術並售給中國企業，而在2022年5月被判刑14年。尤曉蓉試圖偷竊的塗漆配方，研發時花費將近1億2000萬元。