「沒想過會受這種羞辱」中國留美學生、學者 陳述入境苦難

愈來愈多在美國頂尖大學工作或求學的中國研究人員，對外陳述自己在美國機場入境遭盤查甚至審訊的經驗，有的甚至被驅逐出境。圖為入境中國旅客接受美國海關執法人員查詢。(取材自大華網)

隨著美中關係緊張局勢加劇，愈來愈多在美國頂尖大學工作或求學的中國研究人員，對外陳述自己在美國機場入境遭盤查甚至審訊的經驗，有的甚至被驅逐出境，儘管他們據稱都持有效科學研究工作簽證 或學習簽證。

中國駐美國大使館稍早表示，2021年7月以來已有70多名「持合法有效文件」的中國學生被美驅逐出境；2023年11月以來，此類案件已逾10起。美國海關邊境保護局(CBP)不願提供詳細統計數據，但發言人表示，「所有試圖入美的國際旅客，都必須接受檢查」。

類似事件究竟有多少起很難確定；但中國社群媒體流傳著遭盤查者現身說法的信息，學者們也愈來愈敢於談論同事和學生受到不公待遇。科學家抱怨實驗因此陷入停滯，華人學生們感受到「寒蟬效應」。

圖為中國留學生出席哥倫比亞大學畢業典禮。(新華社)

耶魯大學 醫學院病理學教授嚴欽(Qin Yan)表示，這樣的措施影響巨大；他知道有十多名耶魯大學和其他大學中國學生最近被拒入境。

麻州移民律師伯格(Dan Berger)是一名耶魯大學博士研究生的代理律師，他的客戶在華府杜勒斯機場被原地遣返回中國、五年內禁止重新入美。伯格表示：「一切來得很突然。但CBP官員其實很難真正評估間諜活動風險。」

哥倫比亞大學生物醫學工程教授郭向東(X Edward Guo)表示，部分問題在於，(中國)與美國不同，軍事研究有時確實會在大學校園內進行，有些醫科大學也會從事軍事研究；「但這些教授99%的時間都在做生物醫學研究，與軍隊無關。」郭向東還說：「如果你想來美國研究人工智慧(AI )，別想了」。

一位研究以AI模擬疫苗影響的科學家在社媒應用程式「小紅書」發文表示，他準備前往哈佛醫學院擔任博士後研究員，卻在波士頓洛根國際機場被拒入境，「我沒想過會受到這種羞辱」。

與此同時，1979年簽署、通常每五年更新一次的「美中科技合作協定」，2月底再度延期半年，未來能否續簽，前景不明。

圖為中國民眾在北京的美國大使館前排隊等候申請簽證。(美聯社)

面對司法部不斷調查中國資金，加上新冠疫情期間反亞裔情緒高漲，1990年代入籍美國的郭向東說：「2016年之前，我覺得自己就是個美國人；現在是我第一次覺得，我是美國人沒錯，卻不是個完完全全的美國人」。