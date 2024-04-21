我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／田州百人派對傳槍響 至少16人中彈 2男子當場身亡

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

「沒想過會受這種羞辱」中國留美學生、學者 陳述入境苦難

記者胡玉立／綜合報導
愈來愈多在美國頂尖大學工作或求學的中國研究人員，對外陳述自己在美國機場入境遭盤查甚至審訊的經驗，有的甚至被驅逐出境。圖為入境中國旅客接受美國海關執法人員查詢。(取材自大華網)
愈來愈多在美國頂尖大學工作或求學的中國研究人員，對外陳述自己在美國機場入境遭盤查甚至審訊的經驗，有的甚至被驅逐出境。圖為入境中國旅客接受美國海關執法人員查詢。(取材自大華網)

隨著美中關係緊張局勢加劇，愈來愈多在美國頂尖大學工作或求學的中國研究人員，對外陳述自己在美國機場入境遭盤查甚至審訊的經驗，有的甚至被驅逐出境，儘管他們據稱都持有效科學研究工作簽證或學習簽證。

中國駐美國大使館稍早表示，2021年7月以來已有70多名「持合法有效文件」的中國學生被美驅逐出境；2023年11月以來，此類案件已逾10起。美國海關邊境保護局(CBP)不願提供詳細統計數據，但發言人表示，「所有試圖入美的國際旅客，都必須接受檢查」。

類似事件究竟有多少起很難確定；但中國社群媒體流傳著遭盤查者現身說法的信息，學者們也愈來愈敢於談論同事和學生受到不公待遇。科學家抱怨實驗因此陷入停滯，華人學生們感受到「寒蟬效應」。

圖為中國留學生出席哥倫比亞大學畢業典禮。(新華社)
圖為中國留學生出席哥倫比亞大學畢業典禮。(新華社)

耶魯大學醫學院病理學教授嚴欽(Qin Yan)表示，這樣的措施影響巨大；他知道有十多名耶魯大學和其他大學中國學生最近被拒入境。

麻州移民律師伯格(Dan Berger)是一名耶魯大學博士研究生的代理律師，他的客戶在華府杜勒斯機場被原地遣返回中國、五年內禁止重新入美。伯格表示：「一切來得很突然。但CBP官員其實很難真正評估間諜活動風險。」

哥倫比亞大學生物醫學工程教授郭向東(X Edward Guo)表示，部分問題在於，(中國)與美國不同，軍事研究有時確實會在大學校園內進行，有些醫科大學也會從事軍事研究；「但這些教授99%的時間都在做生物醫學研究，與軍隊無關。」郭向東還說：「如果你想來美國研究人工智慧(AI)，別想了」。

一位研究以AI模擬疫苗影響的科學家在社媒應用程式「小紅書」發文表示，他準備前往哈佛醫學院擔任博士後研究員，卻在波士頓洛根國際機場被拒入境，「我沒想過會受到這種羞辱」。 

與此同時，1979年簽署、通常每五年更新一次的「美中科技合作協定」，2月底再度延期半年，未來能否續簽，前景不明。

圖為中國民眾在北京的美國大使館前排隊等候申請簽證。(美聯社)
圖為中國民眾在北京的美國大使館前排隊等候申請簽證。(美聯社)

面對司法部不斷調查中國資金，加上新冠疫情期間反亞裔情緒高漲，1990年代入籍美國的郭向東說：「2016年之前，我覺得自己就是個美國人；現在是我第一次覺得，我是美國人沒錯，卻不是個完完全全的美國人」。

耶魯大學 工作簽證 AI

上一則

美國逼TikTok「脫中」 中國工程師設計的演算法是關鍵

下一則

紐時調查：2021年中國東奧泳隊藥檢陽性仍准參賽 獲3金6獎牌

延伸閱讀

陳立人殺妻案再開庭 仍未答辯

陳立人殺妻案再開庭 仍未答辯
矽谷慈善家索布拉托1元租地 供聖荷西市建遊民臨時住所

矽谷慈善家索布拉托1元租地 供聖荷西市建遊民臨時住所
苗族熊邁當選 民主黨重奪密西根州眾議會

苗族熊邁當選 民主黨重奪密西根州眾議會
苗族熊邁當選州眾議員 民主黨重奪密州議會主控權

苗族熊邁當選州眾議員 民主黨重奪密州議會主控權

熱門新聞

前總統川普封口費案正在紐約曼哈頓刑事法院開庭，佛州聖奧古斯丁居民阿扎雷洛（圖）18日在院外舉著標語，卻在19日下午點火自焚，送醫後傷重不治。（路透）

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

2024-04-20 07:00
伊朗朝耶路撒冷發動無人機攻擊。(擷自X平台)

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

2024-04-14 10:51
特斯拉執行長馬斯克將特斯拉新車售價大砍20%以上，重創特斯拉二手車行情。(路透)

電動車二手價暴跌32% 更沒人願意買了

2024-04-16 05:26
通過遴選成為「封口費」案陪審團成員的一名婦人，18日上午要求法院撤銷陪審員資格。(路透)

川普「封口費」案除名2陪審員後 終於選出12人

2024-04-18 17:37
風行華人社區的「老乾媽」辣油。(取自亞馬遜網)

韓裔大廚辣椒油爭議 重燃「老乾媽」美好歷史記憶

2024-04-14 02:17
以色列空軍F-15戰機14日結束攔截任務後返回基地。(路透)

擋下伊朗9成轟炸 以色列非獨自完成 最快看今天如何回應

2024-04-14 21:27

超人氣

更多 >
布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個
投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法
男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治
華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難
4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識