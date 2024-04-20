FBI局長：中「伏特颱風」駭客深藏美基建 等待祭出破壞

聯調局長雷伊指中國駭客擬對包括23家油氣管業者發動網路攻擊，指在癱瘓美國重要基礎設施。（歐新社）

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)18日表示，與中國政府有關的駭客 已深藏在美國關鍵基礎設施當中，「等待最正確時刻，祭出破壞最大的一擊」。

路透(Reuters)19日報導，雷伊在范德堡大學(Vanderbilt University)演講時表示，一支活躍的中方駭客團隊「伏特颱風」(Volt Typhoon)已成功取得管道，進入很多美國電信、能源、水等其他關鍵部門，共有23家管路營運公司被鎖定。

雷伊在「2024范德堡現代衝突及新興威脅高峰會」(2024 Vanderbilt Summit on Modern Conflict and Emerging Threats)上指出，中國正開發「戰力，依他們選定的時間點，對我方關鍵基礎設施，製造具體破壞」、「中方的計畫是動用骯髒手段，打擊民用基礎設施，製造恐慌」。

雷伊表示，很難判定這種網路預先布置的意圖，但它與中國更廣大意圖、想嚇阻美國不得防禦台灣，則相符一致。

中國宣稱實施民主的台灣為其領土，不排除動用武力把台灣納入其控制。台灣堅決反對中方的主權說法，表示只有台灣人民才能自己決定台灣未來。

本周稍早，中國外交部發言人表示，「伏特颱風」這個新駭客組織事實上與中國政府無關，而是隸屬於一個用勒贖軟體犯罪的團體。

中國駐華府大使館 也發聲明呼應中方外交部的說法，指「有些人在美國一直動用網路攻擊溯源當成工具，攻擊、羅織中國，聲稱美國是被害人，然而事實剛好顛倒，而且把網路安全問題政治化」。