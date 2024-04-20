我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

FBI局長：中「伏特颱風」駭客深藏美基建 等待祭出破壞

編譯潘勛／綜合19日電
聯調局長雷伊指中國駭客擬對包括23家油氣管業者發動網路攻擊，指在癱瘓美國重要基礎設施。（歐新社）
聯調局長雷伊指中國駭客擬對包括23家油氣管業者發動網路攻擊，指在癱瘓美國重要基礎設施。（歐新社）

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)18日表示，與中國政府有關的駭客已深藏在美國關鍵基礎設施當中，「等待最正確時刻，祭出破壞最大的一擊」。

路透(Reuters)19日報導，雷伊在范德堡大學(Vanderbilt University)演講時表示，一支活躍的中方駭客團隊「伏特颱風」(Volt Typhoon)已成功取得管道，進入很多美國電信、能源、水等其他關鍵部門，共有23家管路營運公司被鎖定。

雷伊在「2024范德堡現代衝突及新興威脅高峰會」(2024 Vanderbilt Summit on Modern Conflict and Emerging Threats)上指出，中國正開發「戰力，依他們選定的時間點，對我方關鍵基礎設施，製造具體破壞」、「中方的計畫是動用骯髒手段，打擊民用基礎設施，製造恐慌」。

雷伊表示，很難判定這種網路預先布置的意圖，但它與中國更廣大意圖、想嚇阻美國不得防禦台灣，則相符一致。

中國宣稱實施民主的台灣為其領土，不排除動用武力把台灣納入其控制。台灣堅決反對中方的主權說法，表示只有台灣人民才能自己決定台灣未來。

本周稍早，中國外交部發言人表示，「伏特颱風」這個新駭客組織事實上與中國政府無關，而是隸屬於一個用勒贖軟體犯罪的團體。

中國駐華府大使館也發聲明呼應中方外交部的說法，指「有些人在美國一直動用網路攻擊溯源當成工具，攻擊、羅織中國，聲稱美國是被害人，然而事實剛好顛倒，而且把網路安全問題政治化」。

雷伊表示，中方駭客操作由全球被感染個人電腦組成的一系列殭屍網路，來隱匿他們的惡性網路活動。美國民間科技及網安公司，例如微軟、谷歌公司內部網安研究員以前便報告說，「伏特颱風」為中國團體。

聯調局長雷伊直指中國駭客針對美國重要基礎建設伺機發動攻擊，代號「伏特颱風」。（路...
聯調局長雷伊直指中國駭客針對美國重要基礎建設伺機發動攻擊，代號「伏特颱風」。（路透）

駭客 大使館 華府

上一則

中設新兵種「信息支援部隊」 習近平直接指揮

下一則

中啟用M503銜接航線 台譴責造成區域不穩、增飛安風險

延伸閱讀

時代百大影響力 宮崎駿、阿根廷總統上榜原因是...

時代百大影響力 宮崎駿、阿根廷總統上榜原因是...
莫斯科音樂廳遭血洗後 FBI局長示警：美國也可能遭遇恐攻

莫斯科音樂廳遭血洗後 FBI局長示警：美國也可能遭遇恐攻
FBI擔心美發生類似莫斯科音樂廳恐攻

FBI擔心美發生類似莫斯科音樂廳恐攻
國安威脅升級為由 FBI要求國會增預算

國安威脅升級為由 FBI要求國會增預算

熱門新聞

伊朗朝耶路撒冷發動無人機攻擊。(擷自X平台)

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

2024-04-14 10:51
特斯拉執行長馬斯克將特斯拉新車售價大砍20%以上，重創特斯拉二手車行情。(路透)

電動車二手價暴跌32% 更沒人願意買了

2024-04-16 05:26
通過遴選成為「封口費」案陪審團成員的一名婦人，18日上午要求法院撤銷陪審員資格。(路透)

川普「封口費」案除名2陪審員後 終於選出12人

2024-04-18 17:37
辛普森10日因攝護腺癌病逝，享壽76歲。（路透）

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

2024-04-12 09:56
愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

2024-04-12 02:26
風行華人社區的「老乾媽」辣油。(取自亞馬遜網)

韓裔大廚辣椒油爭議 重燃「老乾媽」美好歷史記憶

2024-04-14 02:17

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切