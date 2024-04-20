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就在美大門前 中國在加勒比海設立前哨引關切

記者顏伶如／綜合報導
中國在加勒比海設立前哨，引起美關切。圖為距美屬維京群島約220哩安地卡小島。（新華社）
中國在加勒比海設立前哨，引起美關切。圖為距美屬維京群島約220哩安地卡小島。（新華社）

新聞周刊(Newsweek)19日報導，根據外流資料，加勒比海地區位於美國大門口，中國在當地設立前哨的各種動作，引起美國軍方高層關切。

距離美屬維京群島約220哩的安地卡(Antigua)小島上，一名身穿黑色制服的中國籍守衛指著千餘英畝的林地與海岸保護區，以中文說道：「這就像個小型國家。」

報導指出，風景優美的小島將成立中國經營的特別經濟區(special economic zone)，未來將擁有自設海關及移民檢查制度，附有港口與航空公司，還能核發護照。特別經濟區開張之後，物流、虛擬貨幣以及整型、病毒學等五花八門產業都能進駐。

根據新聞周刊取得官方檔案、企業資料以及安地卡官員採訪，中國國營企業以及與中國政府配合的私人公司在安地卡及巴布達(Antigua and Barbuda)與其他加勒比海國家目前都正迅速擴大規模，這個具有高度戰略意義的區域向來被視為「美國的第三國界」(America's third border)。

報導指出，中國在加勒比海地區積極擴張，可能是從1960年代蘇聯扶植古巴以來，美國在美洲地區面臨的最險峻外部挑戰，引起美國軍方憂慮。

位於佛羅里達州的美國南方司令部(Southern Command，SOUTHCOM)發言人受訪時說，已經注意到中國可能運用商業、外交手段達成軍事目的，中國在亞洲、非洲與中東地區都發生濫用商業協議的實例，把地主國港口做為軍事用途，「我們擔心他們在加勒比海也將採取相同手段」。

報導指出，原本被認為是美國「後院」的安地卡，收到數億來自中國政府的貸款與補助之後，中國國營企業主導大規模基礎建設，包括港口、機場以及水利系統，搖身一變儼然已成中國的「前院」。

安地卡及巴布達總理布朗(Gaston Browne)在首都聖約翰(St John's)受訪時說，中國是實事求是的國家，從某種程度看也是對小國以及全球貧苦人民懷抱同理心的國家。

虛擬貨幣 古巴 貸款

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