「強生完了」 第3名共和黨議員支持罷免

眾院議長強生即使獲得民主黨奧援而保住議長，但勢必削弱他在共和黨的地位。（路透）

聯邦眾院共和黨 籍議長強生(Mike Johnson)拒絕同黨極右派眾議員要脅，將援外法案與邊境安全法案綑綁，更決定將法案分拆成三案個別表決，結果招來強烈不滿再演罷免 戲碼，繼喬州的格林(Marjorie Taylor Greene)及肯州的馬西(Thomas Massie)後，來自亞利桑納的戈薩(Paul Gosar)加入罷黜行列。現在情勢是除非民主黨 出手「搭救」，否則強生勢必成為「麥卡錫(Kevin McCarthy)2.0」。

由於戈薩加入罷免行列，若將罷免案付諸表決，在所有民主黨人都投贊成票的情況下，這三名共和黨人將足以拉強生下台。但是假若民主黨出手搭救，勢將削弱他在共和黨內的地位。

因此一名支持強生的共和黨人表示，「強生完了，這令人難過。」這個「完了」意味即使強生獲民主黨支持保住職位，但在黨內也會失去應有的地位。

共和黨聯邦眾議員戈薩加入倒強生的行列，現已有三名議員表態，強生必須獲得民主黨支持才能保住議長席位。（美聯社）

另方面，眾院民主黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)19日說，是否出手救強生，要取決於援外法案能否全面通過。

預計眾院將於20日就援外法案展開投票程序，按照強生的計畫，會將參院提出的總值950億元的援外法案分拆，各自審議援助烏克蘭、以色列、台灣的部分，但不會列入共和黨保守派倡議的邊境安全條款。

早前在援外法案分拆表決的消息傳出後，馬西即表支持黨友格林罷免強生之舉。戈薩也在19日發聲明說，「支持罷免議長的動議已加入我的名字。我們需要一位把美國放在第一位的議長，而不是屈從於戰爭販子、新保守派和軍事工業聯合體的魯莽要求。」

面對可能遭趕下台的局面，早前有消息指出，強生在一次閉門會議上拒絕辭職，認為罷免動議「荒謬」而且「於事無補」。

目前除了這三位共和黨眾議員外，其他共和黨議員都沒有表態，但馬西警告，一旦就罷免表決的話，反對強生的票數會比反對麥卡錫還要多。