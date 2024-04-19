新無證客很快獲工作證 早來者認不公平 盼享同等待遇
大批無證移民近年紛紛湧入紐約、芝加哥等大城市，拜登總統去年動用行政權，讓數十萬無證客獲得臨時工作證，能夠不必依賴救濟或援助在美展開新生活。代表無證移民與美國籍兒女的倡議團體如今則呼籲拜登比照辦理，給予同樣身為無證移民的更多民眾相同待遇。根據統計，目前約有800多萬人雖然在美生活，卻因為身分問題無法透過合法管道就業。
「美國商業移民聯盟」(American Business Immigration Coalition)執行主任史業敏(Rebecca Shi)表示：「如果拜登總統可以為新來的移民提供工作證，也可以為從事採收農作物、清理便盆、打掃飯店房間等工作已經十年以上的移民予以相同待遇。」
數十年來，企業領袖向兩黨國會議員遊說，要求改革有漏洞的移民制度，解決許多產業勞工短缺問題。不過，國會政治氛圍趨於兩極化，企業界提議最後只能不了了之。
上個月在芝加哥舉行的一場遊行，抗議民眾要求拜登政府開放無證移民合法工作。在拉斯維加斯，共和黨籍內華達州州長則與兩名民主黨籍內華達州聯邦參議員加入企業團體、勞工工會與移民倡議團體，做出要求開放無證移民合法工作的相同呼籲。
數十萬委內瑞拉人獲得「臨時保護身分」，拜登對初來乍到的無證移民給予優惠，不管在美生活多年的無證客，如此印象可能讓拜登在拉丁裔選民之間印象扣分。拉丁裔選票向來被視為民主黨重要票倉，但現在基本盤卻已開始鬆動，愈來愈多拉丁裔民眾轉而支持共和黨候選人。
日前完成拉丁裔選民民調的佛羅里達國際大學(Florida International University)教授賈馬拉(Eduardo Gamarra)指出，某些在美國生活多年的受訪者認為，自己跟近幾年入境的無證移民，並沒有太多相同之處。
賈馬拉說，這些移民即使過去曾經也是非法移民，如今也會說「我們不喜歡非法移民」。
合法移民美國的管道依然存在，但主要適用於具備高技能的外國人才，或者辦理依親。
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