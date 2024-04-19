新無證客很快獲工作證 早來者認不公平 盼享同等待遇

對於拜登政府讓新來的移民盡快取得工作權，早來的移民認為這對他們來說並不公平。（路透）

大批無證移民近年紛紛湧入紐約、芝加哥等大城市，拜登 總統去年動用行政權，讓數十萬無證客獲得臨時工作證，能夠不必依賴救濟或援助在美展開新生活。代表無證移民與美國籍兒女的倡議團體如今則呼籲拜登比照辦理，給予同樣身為無證移民的更多民眾相同待遇。根據統計，目前約有800多萬人雖然在美生活，卻因為身分問題無法透過合法管道就業。

「美國商業移民聯盟」(American Business Immigration Coalition)執行主任史業敏(Rebecca Shi)表示：「如果拜登總統可以為新來的移民提供工作證，也可以為從事採收農作物、清理便盆、打掃飯店房間等工作已經十年以上的移民予以相同待遇。」

數十年來，企業領袖向兩黨國會議員遊說，要求改革有漏洞的移民制度，解決許多產業勞工短缺問題。不過，國會政治氛圍趨於兩極化，企業界提議最後只能不了了之。

上個月在芝加哥舉行的一場遊行，抗議民眾要求拜登政府開放無證移民合法工作。在拉斯維加斯，共和黨籍內華達州州長則與兩名民主黨 籍內華達州聯邦參議員加入企業團體、勞工工會與移民倡議團體，做出要求開放無證移民合法工作的相同呼籲。

數十萬委內瑞拉人獲得「臨時保護身分」，拜登對初來乍到的無證移民給予優惠，不管在美生活多年的無證客，如此印象可能讓拜登在拉丁裔選民之間印象扣分。拉丁裔選票向來被視為民主黨重要票倉，但現在基本盤卻已開始鬆動，愈來愈多拉丁裔民眾轉而支持共和黨候選人。

日前完成拉丁裔選民民調的佛羅里達國際大學(Florida International University)教授賈馬拉(Eduardo Gamarra)指出，某些在美國生活多年的受訪者認為，自己跟近幾年入境的無證移民，並沒有太多相同之處。

賈馬拉說，這些移民即使過去曾經也是非法移民 ，如今也會說「我們不喜歡非法移民」。

合法移民美國的管道依然存在，但主要適用於具備高技能的外國人才，或者辦理依親。