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台灣總統就職前 布林肯4/23訪中4天

記者張文馨、廖士鋒／綜合報導
國務卿布林肯23日將訪中四天；圖為布林肯(左)去年6月訪中會見中國國家主席習近平。（路透）
國務卿布林肯23日將訪中四天；圖為布林肯(左)去年6月訪中會見中國國家主席習近平。（路透）

國務卿布林肯即將出訪中國，中國外交部發言人18日表示歡迎布林肯(Antony Blinken）到訪，並未透露到訪的日期等更多消息。Politico新聞網站報導，國務卿布林肯23日將出發訪問中國四天；國務院首席副發言人巴特爾(Vedant Patel)18日並未證實，只是重申布林肯將很快踏上高層外交互動的旅程。

目前距台灣準總統賴清德就職還剩一個月，4月2日的拜習通話以及16日的雙方防長視訊通話，都提到台灣議題，預料布林肯的訪問，雙方也將再度就台灣議題表態。

巴特爾表示，沒有任何出訪計畫和日期要事先說明，正如同總統拜登與中國國家主席習近平日前通話所說，將持續兩國的高層互動與外交。

中國外交部發言人林劍18日在記者會上僅指出「歡迎布林肯國務卿近日訪華」，還提到目前沒有更多信息可提供。

據Politico新聞網站援引駐華盛頓的外交官與三位美國官員消息指出，布林肯將於23日啟程訪問中國四天，美國國務院已將這次訪問標記為「重大訪問」，預期將討論商業和教育關係等問題，也會涉及中國與俄羅斯的結盟及在南海針對菲律賓的行動等，但官方未宣布具體日期。

布林肯上次訪問中國是在去年6月， 原定當年2月訪問，但因「氣球事件」推遲。去年6月14日晚間，中國外交部在官網宣布「經中美雙方商定」，「布林肯將於18日訪中兩天」，那也是2018年後首位訪中的美國國務卿。

即將訪中的布林肯，將是繼財長葉倫後，今年第二位訪中的美國高官。近期已有不少美國外交官訪問北京，包含國務院亞太事務助卿康達、白宮國安會中國與台灣事務高級主任貝莎蘭、國務院領事局助卿幫辦克爾溫等人，康達與貝莎蘭還罕見和國台辦副主任仇開明會面。

布林肯 國務院 國務卿

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