經濟學人列舉全球5大經貿風險 川普回鍋居首

「經濟學人」智庫18日發表全球風評估指出，最大的風險是川普回鍋，將擾亂全球貿易，而台海開戰的風險的機率不到兩成。（美聯社）

英國經濟學人智庫「經濟學人資訊社」（EIU）18日列舉未來兩年全球經貿的五大風險，預估美國前總統川普 重返白宮、並擾亂全球貿易和安全聯盟的機率超過四成，將造成非常大的經濟影響，而中國併吞台灣導致全球突然脫鉤風險的經濟影響雖然非常大，但發生機率預估不到兩成。

經濟學人資訊社列舉的第一個風險，為川普回鍋成為美國總統，擾亂全球貿易與安全聯盟，機率非常高（即未來兩年發生機率逾四成），影響也非常大（對全球經濟產值的影響達2%以上），這將導致美國外交、貿易、能源、移民、氣候變遷 及外援政策劇變，如川普可能兌現對所有美國進口商品全面加徵10%關稅的承諾，雖可能有一些獲得豁免，但光威脅就會提高緊張情勢和成本。

「經濟學人」智庫18日發表全球風險評估指出，最大的風險是川普回鍋，將擾亂全球貿易，而台海開戰的機率不到兩成。圖為英國媒體報導川普2016年的就職典禮。（美聯社）

川普政府可能阻礙美墨加貿易協定（USMCA）的延長作業，而且預料將宣布對中國實施新的貿易和投資 管制。另預料他將施壓國會，要求減少或撤回對烏克蘭的財政和軍事支持，雖然美國預料不會退出北約，但與其他成員國的緊張將升高。

EIU列出的第二項風險，為綠色科技補貼演變為全球貿易戰，機率為中等（未來兩年發生機率介於三成一至四成）、經濟影響大（對全球經濟產值影響介於1%至1.9%）。

西方經濟體已推出大方的獎勵措施，吸引企業投資乾淨能源科技，多包含嚴格的本國生產零組件要求，若西方與中國關係惡化，可能相互設立貿易壁壘，迫使各國考慮回頭採用碳基科技，也限制西方對新興市場能源轉型的支持。

報告預估的第三個風險，是氣候變遷引發的極端天氣事件干擾全球供應鏈，機率中等、經濟影響大，不僅會推升全球通膨率，也可能造成大規模移民或戰爭。

第四個風險是中國併吞台灣，因此突然導致全球脫鉤，雖然經濟影響預估非常大，但發生機率低（未來兩年出現機率一成一至兩成）。兩岸今、明兩年不太可能爆發直接衝突，偶爾有緊張升高期，台灣準總統賴清德五月就職典禮可能是一大風險。

EIU列出的第五個風險是以色列和巴勒斯坦武裝團體哈馬斯的戰爭升級為地區衝突，機率中等（未來兩年出現機率介於二成一至三成），經濟影響大。伊朗不太可能直接介入，但將運用對代理人的強大影響力拉長並擴大衝突規模，恐干擾航運貿易，並使美中俄間緊張升高。