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EIU提未來兩年五大風險 川普回鍋白宮機率最高 台海開戰機率估不到20%

編譯簡國帆／綜合外電
EIU列舉未來兩年全球經貿的五大風險，預估美國前總統川普重返白宮、並擾亂全球貿易和安全聯盟的機率「非常高」。（路透）
EIU列舉未來兩年全球經貿的五大風險，預估美國前總統川普重返白宮、並擾亂全球貿易和安全聯盟的機率「非常高」。（路透）

經濟學人智庫（EIU）列舉未來兩年全球經貿的五大風險，預估美國前總統川普重返白宮、並擾亂全球貿易和安全聯盟的機率超過40%，將造成「非常大」的經濟影響，而中國併吞台灣、導致全球突然脫鉤風險的經濟影響雖然「非常大」，但發生機率預估不到20%。

EIU列舉的第一個風險，為川普回鍋成為美國總統，擾亂全球貿易與安全聯盟，機率「非常高」（未來兩年發生機率超過40%），影響也「非常大」（對全球經濟產值的影響達2%以上），這將導致美國的外交、貿易、能源、移民、氣候變遷及外援政策劇變，例如川普可能兌現對所有美國進口商品全面加徵10%關稅的承諾，雖可能有一些獲得豁免，但光是威脅就會提高緊張情勢和貿易成本。

川普政府可能阻礙美墨加貿易協定（USMCA）的延長作業，且預料將宣布對中國大陸實施新的貿易和投資管制。川普也預料將施壓國會，要求減少或撤回對烏克蘭的財政和軍事支持，雖然美國預料不會退出北約，但與其他成員國的緊張將升高。

EIU列出的第二項風險，為綠色科技補貼演變為全球貿易戰，機率為中等（未來兩年發生機率介於31%~40%）、經濟影響「大」（對全球經濟產值的影響介於1%~1.9%）。西方經濟體已推出大方的獎勵措施，吸引企業投資乾淨能源科技，多包含嚴格的本國生產零組件要求，若西方與中國大陸關係惡化，可能相互設立貿易壁壘，迫使各國考慮回頭採用碳基科技，也限制西方對新興市場能源轉型的支持。

報告預估的第三個風險，是氣候變遷引發的極端天氣事件干擾全球供應鏈，機率中等、經濟影響「大」，不僅會推升全球通膨率，也可能造成大規模移民或戰爭。

第四個風險為中國併吞台灣、突然導致全球脫鉤，雖然經濟影響預估「非常大」，但發生機率「低」（未來兩年出現機率11%~20%）。報告指出，兩岸今、明兩年不太可能爆發直接衝突，偶爾有緊張升高期，台灣準總統賴清德5月就職典禮可能是一大風險。

EIU列出的第五個風險是以色列和哈馬斯的戰爭升級為地區衝突，機率「中等」（未來兩年出現機率介於21%~30%），經濟影響「大」。報告指出，伊朗不太可能直接介入，但會運用對代理人的強大影響力拉長並擴大衝突規模，可能干擾航道貿易，並且增添美中俄緊張。

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