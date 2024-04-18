不滿縱容自由派偏見影響報導 國家公共廣播電台主編辭職

國家公共廣播電台(NPR)資深經濟主編柏林納在別的媒體撰文批判自家主管太過左傾，在被要求停職後宣布辭職。(取自X平台)

國家公共廣播電台(NPR)執行長凱薩琳‧馬爾(Katherine Maher)因長年來在社媒貼文批評前總統川普 ，採納自由派立場鮮明，挨批太左傾、不夠平衡；NPR的資深經濟主編柏林納(Uri Berliner)撰文批評電台任由自由派偏見影響報導，違反內規，12日起被停職五天，柏林納17日宣布辭職。

紐約時報報導，馬爾的貼文刊在X平台（前稱推特），但撰文時間點都在她1月獲任命為NPR執行長以前。貼文則因柏林納撰文批評NPR高層縱容自由派偏見玷汙報導，目前又被拿到檯面。

馬爾2018年一則貼文寫道，「此外，川普還是個種族歧視 者」，但後來貼文被刪掉。2020年11月，馬爾貼文中的照片顯示，她戴一頂有拜登 競選陣營標誌的帽子。

馬爾在加入NPR前，並未任職於新聞業而是擔任維基百科基金會(Wikimedia Foundation)的執行長，期間寫了很多則貼文，受到批評。

馬爾發聲明捍衛說，NPR致力於獨立報導，大家來「聆聽、觀看及閱讀電台成果」、「NPR很超然，不聽命於政黨，不沾商業利益」。

但NPR資深商業主編柏林納在「自由新聞業」(The Free Press)刊物撰文說，「NPR上上下下，每個階層的人都依進步派世界觀聯手得很舒服」。於是保守派名嘴大肆拿馬爾以前的貼文來批判。例如保守派智庫曼哈頓研究所(Manhattan Institute)學人魯佛(Christopher Rufo)便呼籲大家關注馬爾在X平台的多則貼文，並分享特斯拉的老闆馬斯克對馬爾貼文的回應，「此人種族仇恨得很！」

NPR的新聞被任職很久的主編拿來拷問，讓同事們很震驚，一些同事上社媒批評柏林納的文章。有些同事表示，因為柏林納的文章，此後不再信任他。