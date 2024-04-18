哥大校長國會作證稱「力抗反猶主義」 共和黨人批言行不一

哥倫比亞大學校長莎菲克17日出席眾院聽證會作證，她強調堅定打擊反猶太主義。（美聯社）

哥倫比亞大學校長莎菲克(Nemat Shafik)17日被點名出席國會聽證會，面對這場去年12月另三位長春藤盟校校長受詢的歷史畫面重演，莎菲克記取前人「教訓」，在打擊反猶太 主義方面採取堅定立場；但共和黨 人仍嚴厲批評她言行不一，指責哥大 處理師生紀律方面存有偏見。

自巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列後，美國校園頻傳反猶事件，共和黨視多所精英學校為仇恨猶太人的溫床，積極調查名校反猶太主義現況。去年12月賓州大學、哈佛大學、麻省理工學院校長出席國會聽證，回答模稜兩可，引發數周強烈反彈，最後導致哈佛大學和賓州大學校長辭職。

莎菲克17日的聽證會表現明顯集中在打擊反猶太主義而非保護言論自由上。這位哥大首位女校長一開場就表示，「反猶太主義在我們校園沒有立足之地，我盡全力直接對抗它。」

遇到「呼籲種族滅絕猶太人是否違反校園政策」的關鍵問題，莎菲克和出席聽證的三位哥大高層主管均明確回答「是的」。

但聽證會幕後推動者、紐約共和黨眾議員史黛芬妮克(Elise Stefanik)，猛烈抨擊哥大校方說法和實際處理被控反猶主義教職人員的作法，言行不一。

史黛芬妮克向莎菲克問到哥大訪問學者阿拉伯研究教授阿卜杜(Mohamed Abdou)在社群媒體表達對哈瑪斯的支持，莎菲克說她同樣「反感」，並說阿卜杜已被解雇。但史黛芬妮克說她聽說阿卜杜17日上午還去參加哥大一場親巴勒斯坦示威活動。

史黛芬妮克還要求莎菲克，將讚美10月7日哈瑪斯攻擊的哥大現代阿拉伯政治學終身職教授馬薩德(Joseph Massad)免職。莎菲克沒有給出明確答案，只表示「終身職涉及很複雜的問題」。大學保護終身職教授免於被解雇，其中包括表達爭議觀點在內。

美國大學校長協會分會領袖、哥大教授阿奎羅斯(Marcel Agüeros)表示，他對莎菲克在教師紀律問題上向共和黨人讓步，感到失望。他說：「大學有其程序，這些程序旨在保護學術自由，他們有權發表那樣的言論。」