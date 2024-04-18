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救選情？強硬貿易保護 拜登連串出招

編譯潘勛／綜合17日電

拜登總統15日呼籲把從中國進口的鋼鋁關稅增為原來的三倍，此舉既反映地緣關係緊張持續發酵，而搶在2024年選舉前宣布，日益擺出貿易保護主義的強硬姿態，也是出於救選情的重大考量。

國會山莊報(The Hill)17日報導，拜登的舉動呼應前總統川普發動對中貿易戰以來，前後兩任總統貿易政策最新的延續點；拜登一直保留川普對中國貨物加徵的關稅不變。

拜登17日踏上競選之路來到賓州，賓州是2024年選舉戰場州，也是美國鋼鐵業的傳統故鄉。白宮新聞稿指出，按301條款，當前某些鋼鋁產品現行關稅平均為7.5%；拜登總統呼籲美國貿易代表考慮增強對中國鋼鋁產品進口稅的威力，調升為三倍。

白宮表示，美國貿易代表即將著手調查中方造船、物流業的「不公平貿易措施」，大聲講出中國獨有的、在鋼鋁部門的強勢干預。

貿易代表的對中調查行動，是為了回應美國製造業勞工工會的施壓，包括聯合鋼鐵工會(United Steelworkers)；工會方面表示，美國的產業正因中國海上的一帶一路方案而受到壓制；中方的政策旨在重塑全球供應路線，而以中國為中心。

聯合鋼鐵工會3月訴願指出，中國政府注入數千億元，採取很多輔助政策，以達成造船計畫裡勾勒的目標，在大型國營企業裡，鞏固這些方面的領導權。

產業及政策團體很快便讚美政府推動對中調查、要求調升金屬製品的關稅。

美國製造業聯盟(AAM)總裁保羅(Scott Paul)表示，拜登政府推動調查中國造船業的掠奪性舉措，相當正確；保羅表示深受拜登呼籲把中國鋼鐵進口調為三倍的鼓舞。

「美國繁榮聯盟」(Coalition for a Prosperous America)表示，歡迎拜登調升關稅的呼籲，但認為政府還應增加壓力，對付墨西哥，因為該國充當中國鋼鐵的渠道。聯盟在4月的研究中指出，中國鋼鐵可能占墨國出口給美國的很大部分。

聯合鋼鐵工會17日表示，很自豪地邀請拜登總統來到工會國際總部；總統宣布政府正採取一系列強勢步驟，進一步確保美國貿易政策，支持勞工及社區。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 關稅 白宮

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