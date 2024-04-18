中國電動車恐祕密蒐集美個資 專家示警：潛在間諜行動

中國品牌比亞迪(BYD)在2024年超越特斯拉(Tesla)，成為全球最大電動車製造商，但專家擔憂，當美國人開始購買這些汽車時，中國的製造商將能從海外監視這些消費者。(路透)

汽車專家考迪爾(Mike Caudill)警告，美國駕駛「絕對」需要警惕，他們在使用電動車 和一些汽油車中的最新數位科技時，是否有人在收集他們的數據，並將其提供給中國政府等行為可疑者。

考迪爾接受「福斯數位新聞」(Fox News Digital)訪問，討論電動車的興起，車上設備使用的科技可用來監視美國民眾，以及企業或國外政府比美國民眾所意識到的，更容易接觸到這些車輛等議題。

隨著中國汽車製造商成為全球電動車市場中一股不可忽視的力量，各界對電動車潛在的意外資料外洩擔憂，也日益增加。

中國品牌比亞迪(BYD)在2024年超越特斯拉(Tesla)，成為全球最大的電動車製造商，一些專家擔憂，當美國人開始購買這些汽車時，中國的製造商將能從海外監視這些消費者。

這於與西方政府對TikTok 的擔憂很類似；TikTok是一款大受歡迎的中國社教影音平台，用於收集用戶數據。考迪爾指出，這種對智慧型手機 收集使用者數據的恐懼，同樣應該出現在電動車上。

「你有智慧型手機。而智慧型手機現在也被整合到車輛中；這一問題的本質就是數據；各種內容在你的手機和車輛之間分享。顯然，說到電動車，它們肯定會需要更多數據，更多的通訊，」考迪爾表示。

考迪爾因此將這一問題與潛在的中國間諜行動聯繫在一起，並指出：「電動車市場82%的供應鏈是來自中國。因此，當想到我們的車輛與這些不同的技術整合時，我們就顯然需要去注意，這些設備分享出去那些數據，尤其那些出自中國的設備」。

由於像比亞迪這類的公司，已經壟斷了全球電動車市場(但尚未進入美國市場)，考迪爾指出，亞洲許多消費者的數據，都透過這些車輛被分享出去。

華盛頓智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)能源、氣候和環境中心(Center for Energy, Climate, and Environment)主任弗格特羅斯(Diana Furchtgott-Roth)2月為福斯數位新聞寫的一篇專欄指出，出於多種因素，美國應該禁止中國製造的電動車，其中之一就是這些汽車會監視美國公民的風險。