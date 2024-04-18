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中使館遊說國會 保TikTok在美營運

編譯陳韻涵／綜合17日電
中國駐美大使館試圖利用其政治影響力，保護TikTok在美國的未來。圖為多名國會眾議員3月12日在國會大廈舉行記者會，要求保留TikTok。(路透)
中國駐美大使館試圖利用其政治影響力，保護TikTok在美國的未來。圖為多名國會眾議員3月12日在國會大廈舉行記者會，要求保留TikTok。(路透)

中國駐美大使館官員在國會山莊為國際版抖音「TikTok」遊說，與議員舉行一系列閉門會議，反對國會立法強迫中國母公司字節跳動(ByteDance)出售在美業務。

TikTok一再否認該公司與北京當局的關係，並試圖與中國官方畫清界線，如今TikTok能否繼續在美營運掌握在聯邦參議員手中，前途不明。

對此，中國駐美大使館試圖利用其政治影響力，保護TikTok在美國的未來。

政治新聞網站「Politico」17日引述兩位分別為眾院和參院服務的匿名職員說法報導，中國駐美大使館發起會議時，並未事先告知會議主軸攸關TikTok，而開會時間選在眾院3月通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法案」(Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act)，強迫字節跳動出售TikTok之後。

另一名參院民主黨幕僚透露，中國駐美大使館官員在一通電話中告知國會職員，中國駐美大使有興趣參與會談，討論眾院的TikTok禁令法案等議題。  

中國駐美大使館官員在兩次會議上淡化TikTok對美國的國安疑慮，並試圖強調TikTok與美方利益一致，包括此禁令會傷害持有字節跳動股票的美國投資人，以及字節跳動並非所有董事都是中國人。

在檯面上，TikTok刻意與其中國的淵源保持距離，但中國駐美大使館試圖宣稱TikTok雖為中國公司，卻不同於字節跳動，TikTok的總部在新加坡和美國。

「對中國公司不公平」

眾院職員透露，中國駐美大使館於會中指該法案強迫字節跳動出售TikTok，形同強制傳輸一家中國公司的數據；參院職員則表示，中國駐美大使館認為此法案對中國公司不公平，且美國不會這樣對待其他外國企業。

TikTok發言人豪雷克(Alex Haurek)針對大使館的上述會議發布聲明表示，「這對我們來說也是新聞，要求我們評論未知的匿名消息確實荒謬」。

但中國大使館並未否認相關討論；中國駐美大使館發言人劉鵬宇(Liu Pengyu)發出聲明表示，「中國駐美大使館試圖訴說將TikTok的真相告訴所有美國人，這不是為單一公司遊說，而是事關所有中方企業能否被公平對待」。

TikTok 大使館 眾院

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