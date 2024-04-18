美擬對台出口關鍵武器技術 在台直接製造

國會正推動法案授權可將防禦性武器技轉給台灣，並在台灣製造，包括坦克、無人機等。（美聯社）

美國政治新聞Politico報導，國會正考慮透過國防授權法，對台出口關鍵武器技術，在台生產所需的防衛武器；一方面解決美國國防生產供應鏈 導致的交貨延宕，一方面強化台灣嚇阻中國侵略的能力。

對台未交付軍售達190億

報導指，美國多年來累計未交付軍售台灣項目總額約190億美元，跨黨派議員試圖透過聯合生產來解決，但這項舉動存在風險。

報導提到的解方指的是，由美方發給技術出口許可，直接在台灣打造部分美製武器系統，解決戰機、坦克、無人機和飛彈交付延宕的問題。

報導描述，解放軍在海軍和空軍的急速發展讓美國國會深感挫敗，而美國內部又有供應鏈問題、勞動力短缺以及全球優先事務的競逐，在在使得華府對台灣提供軍事武器的議題複雜化。

因此，國會議員們轉向討論聯合生產，直接提供台灣自製武器的許可。

美國多年來累計未交付軍售台灣項目總額約190億，國會推動法案，擬直接在台灣打造部分美製武器系統，解決軍售交付延宕的問題。（美聯社）

報導分析，若順利成案，將有助台灣自我防衛的能力，深化美台的工業基礎連結，也能和緩華府和台北對於軍售交付延宕的挫敗感，報導將軍售交付延宕歸咎於官僚作業和美國國防產業的超負載，讓美國無法及時回應台灣的需求。

然而聯合生產也存在風險，報導點出，中國會從台灣竊取美國的機敏武器技術。

美國雷達大廠IMSAR去年與台灣雷虎科技簽署無人機合作備忘錄，其副總裁威爾（Richard Weir）告訴Politico，若台灣的情報這麼容易外洩至中國，當著手轉移或發展智慧財產權時，中方都可能取得。

倡議聯合生產的包含即將卸任議員的美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher，共和黨），他主張，美國的空中和水下無人機可轉移至台灣生產，這有助威懾，會讓中國國家主席習近平在動手前多考慮一下。

該特別委員會的首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi，民主黨）表示，讓台灣公司直接生產供應鏈出問題的美國武器系統，從美國尋求強化對台海的嚇阻力量來說值得探索。

2月隨蓋拉格訪台的眾議員莫爾頓（Seth Moulton，民主黨）說，這是「速度」考量，對於某些拒絕達成武器製造目標的美國大型軍火商施壓實際上無傷大雅。

美憂技術會被中國偷走

報導引述匿名消息指，跨黨派國會議員正考慮將此提議落實在國防授權法；對於保護美國精密武器的生產技術，莫爾頓表示，這對台灣而言是挑戰，美國也要確保輸出至台灣的美國技術不會被中國偷走。

剛訪問台灣的美國國防部 前印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）表示，風險不是不作為的藉口，台灣在保護美國技術免受中方間諜侵害方面，一直都表現不錯。

至於行政部門的態度，Politico分析國務院 可能會支持，報導引述，美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）日前表示，與重要盟友夥伴在軍事硬體的聯合生產，不失為解決國防生產卡關的潛在方案。

國務院和國務院均拒絕證實台灣是可能的聯合生產夥伴；國防部重申會對台灣提供必要防衛物資和服務，以協助台灣維持足夠自我防禦能力的基本立場。