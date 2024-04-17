地緣政治增溫 美中仍合作打擊洗錢 官員將定期集會

美中兩國政府已開始合作，打擊兩國金融系統裡的洗錢活動。圖為麻州聯邦地區檢察官辦公室展示從犯罪團夥處搜到的現金。(美聯社)

美、中兩國政府已開始合作，打擊兩國金融系統裡的洗錢活動；美、中財政部 官員將定期集會，提供己方採取的執法動作資訊；雖然兩國地緣政治、經濟方面緊張程度上升，但打擊洗錢的立場一致。

華爾街日報(WSJ)16日報導，財長葉倫 最近赴中行程中與中方達成協議，允許財政部官員與中國人民銀行的對口官員定期集會；分享最好的打擊洗錢做法，目標則在填補金融體制的漏洞。

財政部高級官員表示，美中官員打算討論己方對加密貨幣、金融科技法規與執法、查出購買不動產而洗錢等方面的舉措。兩國還打算會商討論各種方式，以改進反洗錢執法動作的效率，甚至可能合作執法。

財政部指出，依新制定的「財政部與中國人民銀行聯合反洗錢交流合作」(Joint Treasury-PBOC Cooperation and Exchange on Anti-Money Laundering)協議，第一次會議由葉倫與中方官員16日在華府召開。官員們約每季面會一次，期間則辦理遠距集會。

財政部高級官員表示，拜登 政府與中國政府過去一年討論金融穩定、法規及金融永續相關事宜，已建立更多信任及熟稔感受，這些集會的時機，還有焦點放在打擊洗錢，都十分重要。以往會商讓雙方得以「鑽研特定事項」，而改善彼此的體制。

財政部該官員表示，新冠疫情期間，國際與中國接觸大幅減少，但那段時期已結束；他認為葉倫在拜登總統委派下，與中國國務院副總理何立峰都有感受，想找出兩國可以合作的領域。鑒於財政部與中國人民銀行就反洗錢行動與法規方面，處於極佳地位，在打擊洗錢這個領域建立夥伴關係，似乎極為明顯。

中國人民銀行的代表團拒絕置評。