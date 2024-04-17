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亞太助卿罕見會國台辦官員 學者：料談賴清德就職演說

記者陳宥菘、廖士鋒／連線報導
美國負責亞太事務的國務助卿康達(圖)14日至16日訪問中國期間，罕見會見中國國台辦副主任仇開明，引起關注。(本報檔案照)
美國負責亞太事務的國務助卿康達(圖)14日至16日訪問中國期間，罕見會見中國國台辦副主任仇開明，引起關注。(本報檔案照)

美國國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)和白宮國安會中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭(Sarah Beran)，近日在北京會見國台辦副主任仇開明引起關注。政大東亞所特聘教授王信賢分析，美國國務院官員會見中國涉台系統官員「很罕見」，相信美中針對中華民國準總統賴清德就職演說，甚至對兩岸相關人事安排有過討論。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣指出，這次康達與仇開明會見，顯示未來一段時期台灣問題在中美關係的重要性，「台灣問題穩，中美關係就穩」；這次到了「台辦(副)主任」層級，對細節進行溝通交流，非常有必要。

王信賢指出，在中國體制裡，外事歸外事、統戰涉台是另一系統，康達直接見國台辦副主任，不僅意味著美中從去年11月拜習會後，持續就台海風險管控進行溝通，相信談話的很大一部分也針對賴清德「五二○」就職演說，甚至是國安、外交、兩岸相關人事安排進行討論。

他提到，美國在台協會主席羅森柏格4月初訪台時，跟賴清德談過了，相信她有把賴清德的五二○就職演說，甚至相關人事帶回美國國務院；此次康達等人見仇開明，應是美國跟賴清德溝通過後，有一個初步的雛形，再到北京稍作溝通。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正認為，康達此行主要應是幫美國務卿布林肯出訪預做安排。美國關切台海和平，不認為有針對賴就職「帶了什麼訊號」。

美國負責亞太事務的國務助卿康達14日至16日訪問中國期間，罕見會見中國國台辦副主...
美國負責亞太事務的國務助卿康達14日至16日訪問中國期間，罕見會見中國國台辦副主任仇開明(圖)，引起關注。(記者陳政錄／攝影)

賴清德 國務院 中華民國

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