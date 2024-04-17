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報告曝「北韓生產病毒和細菌」 研發毒筆傳播致命疾病

北京半馬奪冠者何杰遭調查 非洲選手自稱「領跑員」

眾院報告：中國補貼前驅藥物公司 加劇美芬太尼危機

記者張文馨／華盛頓報導
美國國會報告指出，中國持續用增值稅退稅的方式，補貼生產芬太尼相關藥物、前驅藥物和其他合成麻醉藥品的公司，把這些藥物銷售到境外，加劇了美國的芬太尼危機。但中國否認。(路透)
美國國會報告指出，中國持續用增值稅退稅的方式，補貼生產芬太尼相關藥物、前驅藥物和其他合成麻醉藥品的公司，把這些藥物銷售到境外，加劇了美國的芬太尼危機。但中國否認。(路透)

美、中兩國正討論在打擊鴉片類藥物芬太尼(Fentanyl)上的合作，聯邦眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會16日發布報告指出，北京直接補貼生產鴉片類止痛藥芬太尼的前驅藥物(precursor)，加劇了美國的芬太尼危機。

報告指出，芬太尼是18歲至45歲美國人的主要死因；中共當局從未曝光這項計畫，卻一直補貼相關化學品和藥品的出口。

報告指出，中方持續用增值稅退稅的方式，補貼生產芬太尼相關藥物、前驅藥物和其他合成麻醉藥品的公司，只要這些公司在中國境外銷售；而北京已於2019年管制所有芬太尼相關藥品，代表北京一直在補貼中方和美方認定的非法藥品。

報告引用中國稅務機關資料指，特定化學品的退稅額度最高可達13%，截至目前，中方還在補貼芬太尼前驅藥物NPP和ANPP。

此外，報告指出，中共甚至擁有多家與非法販毒有關公司的所有權權益(ownership interest)；且縱算中方施加嚴格的網路監控，仍允許網站銷售芬太尼前驅藥物。

報告指出，中共允許這些藥物販售，傷害美國人，並讓中國公司獲益。

特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)表示，中國的做法表明北京希望有更多芬太尼流入美國，使美國的芬太尼濫用問題再度惡化。

報告指出，目前沒有證據表明北京有更多執法行動，來打擊這些非法藥物流入美國，中方宣稱採取實際行動對抗芬太尼的說法令人存疑。

但中國駐美使館發言人劉鵬宇告訴路透，美國的芬太尼危機不是中方造成的，一味指責中國解決不了美國自己的問題；中方正誠摯地與美方合作，推動禁毒。

中共 退稅 眾院

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