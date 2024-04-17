通膨未降溫 鮑爾暗示延後降息 美股漲跌互見

聯準會主席鮑爾16日表示，美國經濟強健，通膨回歸目標2%缺乏進展，近期數據沒有給官員更多信心，暗示聯準會短期內不會降息。 (美聯社)

聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席鮑爾 (Jerome Powell)16日說，今年第一季通膨不動如山，經濟沒有趨緩跡象，讓聯準會 懷疑今年是否能夠調降利息。華爾街日報分析，連續三個月統計顯示通膨火熱超乎預期，鮑爾談話反映聯準會態度已有明顯改變，原本外界預期今夏可能開始預防性降息 (pre-emptive rate cuts)，如今看來希望恐將落空。

聯準會官員先前表示，期盼看到通膨回歸到預期範圍，再過一、兩個月統計數據可能就有達標的好消息傳出。

美國股市史坦普500指數和那斯達克綜合指數震盪收低，道瓊工業指數上漲。(路透)

鮑爾16日在華府一場問答座談會上表示：「最近出爐的數據顯然並未讓我們感到更有信心，反而透露恐怕要花比預期更長的時間，才能達到期望中的目標。」這是通膨報告上周公布之後，鮑爾第一次發表公開談話。統計顯示通膨居高不下，投資人期盼的降息希望落空，股市隨之走跌，收盤時漲跌互見。

鮑爾發表談話後，史坦普500指數(S&P 500)小幅下降，投資人拋售美債，美債殖利率大漲。兩年期美國公債殖利率一度站上5%，創下2023年11月以來首例。

鮑爾在談話中同時表示，聯準會並不打算繼續升息。他說，如果通膨還是沒有消退，聯準會官員打算讓利息在「盡可能的時間裡」繼續維持目前水準。他表示，如果經濟驟然衰退，聯準會將準備降息。聯準會出重手猛烈升息之後，去年夏天利息創下23年新高，但從2023年7月迄今則維持不變。

鮑爾指出：「我們認為現行政策對於面臨危機因應得當，目前就業市場表現強勁，通膨改善略有進展，允許更多時間讓限縮政策發揮效果是妥當的。」

今年初，由於通膨降溫的速度比2023年估計來得快，當時央行官員展現審慎樂觀，認為過了2024年上半年之後，可望推出數次調降利息。

去年12月間，鮑爾把外界關注焦點從討論聯準會是否繼續升息導向注意央行何時開始降息。市場人士大膽預測今年可能有六次，甚至七次降息，但聯準會主管官員則頗為納悶，因為外界過於樂觀的評估與聯準會內部預測並不相符。

華爾街日報報導，但包括鮑爾在內的聯準會高層，直到本月初之前都維持口徑一致，聲稱今年可能降息，即使各種經濟數據、就業報告顯示通膨比預期中更加頑強，官員們也未改變說詞並稱可望達到經濟軟著陸。