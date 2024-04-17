拜登如連任 「年收低於40萬元」不加稅

民主黨明年如續執政，年收入低於40萬的美國人不會面臨加稅。(圖／123RF)

拜登 總統2020年大選時喊出中產階期家庭不加稅，今年在連任選舉將延續相同訴求，他16日在賓州發表稅務政策，凸顯與對手前總統川普 的政見差別。不過，如果民主黨 明年繼續掌權，是否加稅的年收入門檻將是40萬元，低於40萬年收入的美國人不會面臨加稅。統計顯示，40萬年收入以上家庭極高比率為白人及亞裔。

川普任內2017年上路的「減稅及就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act，TCJA)將於2025年12月31日屆滿，共和黨喊出要爭取法案延續效期，好讓所有收入等級的納稅人繼續享受減稅。拜登及民主黨則說，川普任內減稅法案屆滿後，將保護位於收入排行榜底部97%的家庭不會面臨加稅。

拜登政見吸引某些住在郊區、原本傾向支持共和黨的較高收入民眾支持，民主黨則向較高收入中產階級民眾大力宣傳說，投票給民主黨不必擔心繳稅變重。然而，拜登的稅務政見還是引來批評，最明顯的就是40萬年收入的門檻，因為這個界線並沒有把通貨膨脹納入計算。

華爾街日報分析，拜登團隊2020年5月擬訂稅務政策時的40萬元年收入門檻，加上通膨因素之後，如今應該是48萬7000多元。

華府智庫「經濟創新集團」(Economic Innovation Group)根據人口統計資料分析指出，受到通膨與經濟成長的雙重影響，年收入40萬以上家庭，在2022年裡到達340萬戶，比2019年增加33%；全美家庭當中年收入超過40萬的戶數，2019年為2.1%，到了2022年則有2.6%。

住在加州核桃溪(Walnut Creek)的42歲人力資源主任弗瑞塔斯(Ginger Freitas)說，投票給拜登可能導致自己繳稅變重。她說，與丈夫加起來的年收入約在40萬元左右，帳面上看起來似乎應該生活過得頗為優渥，實際感受卻沒有。

弗瑞塔斯說，加州生活開銷昂貴，加上童年時期家境不好，讓她對於金錢有著高度的不安全感。她表示，對於舊金山來說，現在已經很難定義何謂較高收入中產階級，「大概要年收入50萬左右吧」。