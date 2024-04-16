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中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

蔚來汽車創辦人李斌哈佛演講 促市場開放

編譯中心／綜合報導
蔚來汽車創辦人李斌。(取材自鳳凰網科技)
蔚來汽車創辦人李斌。(取材自鳳凰網科技)

中國蔚來汽車創辦人李斌13日在哈佛中國論壇演講，稱中國是全球最開放的汽車市場，不會針對外來品牌。儘管蔚來面臨全球企業的激烈競爭，他仍相信開放市場最終能讓產業與社會受益。

德國之聲報導，李斌13日在哈佛中國論壇演講表示，「中國是全球最大的汽車市場，也是全球最開放的汽車市場」。

他說，蔚來正面對來自全球企業的激烈競爭，這會讓投入更大、成功率更低，儘管如此，公司仍不期待中國會為了保護本土企業而採取封閉的政策。他說，開放最終將有利於行業和可持續發展，並使公司變得更好。

李斌表示，今年3月中國新能源汽車的滲透率超過41%，3年前還僅僅是10.6%，「開放是中國智慧電動車滲透率快速提升的重要原因之一，全世界優秀的汽車產品都可以在中國銷售，不會因為來自哪個國家而被針對」。

他舉特斯拉為例，特斯拉過去三年在中國市場銷售136.4萬輛。李斌表示，特斯拉提高電動汽車的滲透率，為中國汽車行業注入活力，這樣的開放與競爭讓消費者受益、讓產業受益、讓社會受益，「合作永遠是更好的選項」。 

根據報導，中國電動車產業近三年來迅速成長，本土品牌比亞迪在2023年第四季度的純電動車銷量，更首度超越美國電動車巨頭特斯拉，並且持續擴大對歐洲的出口。

不過，目前中國製電動車在美國面臨27.5%的關稅，現階段美國市場有少量中國製電動車進口。

中國及西方國家之間因電動車出口而產生的緊張關係正在加劇。歐美指控北京大力補貼國產電動車廠出口，稱此舉可能會損害他國本土汽車製造商的利益。

德國之聲報導，歐盟目前正對中國電動車進行反補貼調查，對象包含比亞迪、吉利汽車、上汽集團等車廠；一旦歐盟認定相關企業接受不公平補貼，可能進一步對中國電動車徵收關稅。

但報導指，德國汽車工業主張與中國開展對話，而不要採取相互對抗的立場。德國的汽車工業聯合會認為，一旦對中國電動車徵收懲罰性關稅將會帶來極其負面的後果。 

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