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美助卿康達會晤中國副外長馬朝旭 減少誤判

記者張文馨、廖士鋒／華盛頓-北京連線報導
美國國務院亞太助卿康達。(中新社)
美國國務院亞太助卿康達。(中新社)

美國國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)訪問中國，兩日來會晤中國外交部副部長馬朝旭等中方官員，討論中東、中國支持俄國國防工業，以及台海等議題；康達對國台辦官員強調維護台海和平穩定的重要性，並重申美國的「一個中國」政策。

北京提及台灣，再度要求美方停止干涉「中國內政」，並就美方推進印太戰略表明嚴正立場。

拜登總統在白宮舉行美日與美日菲峰會落幕，國務院亞太助卿康達與白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭(Sarah Beran)旋即出發訪中，兩人14日至16日在北京會晤中國外交部與國台辦官員。

美國國務院發布聲明表示，康達和美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)一道會晤馬朝旭與中方外交部北美大洋洲司長楊濤。

美方表示，美中雙方舉行深入、坦率且具建設性的對談，作為維持溝通管道暢通及負責任管理美中競爭的一部分；這次的訪問是基於美中近日外交互動，以管理美中存在分歧以及合作的領域，同時減少誤判風險。

據美方轉述，會談主題包含雙邊、區域及全球議題，例如中東、中華人民共和國對俄羅斯國防工業基礎的支持、兩岸議題、南海，以及北韓；美方強調致力於促進自身與盟友夥伴的利益和價值觀之立場。

此外，美方表示，康達與貝莎蘭會晤國台辦副主任仇開明，討論兩岸議題；康達與貝莎蘭強調維持台海和平穩定的重要性，並重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策沒有改變。

中國外交部表示，就美方近期針對中方推進「印太戰略」，在其周邊採取一系列涉中方的錯誤言行，特別是拼湊「美日菲」小圈子和攪亂南海形勢，表明嚴正立場，要求美方不得搞陣營對抗、破壞亞太和平穩定。

此外，中方還闡明在台灣、經貿科技、人文交流等問題上的立場，要求美方停止干涉中國內政，停止阻礙中國發展，停止對中企無理制裁，停止經貿科技打壓。

拜登2日與中國國家主席習近平通話，敲定財政部長葉倫(Janet Yellen)和國務卿布林肯(Antony Blinken)將接力訪中；葉倫3日出發訪問中國六天，在布林肯啟程前，康達與貝莎蘭先一步訪問中國。

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