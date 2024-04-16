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中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

阻中國貨物傾銷 葉倫：不排除額外課稅

編譯黃淑玲／綜合報導
財長葉倫。(路透)
財長葉倫。(路透)

財政部長葉倫表示，不排除任何可能方式，來因應中國產能過剩問題，包括課徵額外關稅，阻擋廉價貨品湧入美國市場。

葉倫在CNN專訪中說：「我們憂心，中國生產過剩的幾個領域產品，輸入我們市場的數量會暴增」。

上周結束訪問中國行程的葉倫強調，「我在與他們討論時已很明確表示，這問題不只是我們擔憂，其他國家如歐洲、日本，甚至印度、墨西哥、巴西等開發中國家，也都關切」。

葉倫指責北京一些「不公平經濟作為」，包括獲得補貼的特定產業產能過剩，以及粗暴對待在中國營運的美國和其他外國公司。

當被問到美國是否可能課徵額外關稅時，葉倫回答，「對於如何因應，我不會排除任何可能方法。但我們真的想要很負責地處理美中關係」。

彭博資訊指出，北京領導階層針對電動車、電池、再生能源等新產業，一直不斷砸錢，就是要為走緩的經濟找到新成長來源。

拜登政府更加嚴格防止中國科技發展，表示可能對中方的電動車提高關稅。歐盟則已對中國製電動車接受補貼的情況，展開調查。

路透報導，預料葉倫將在本周的20國集團(G20)財金首長會上，拉攏更多國家對中國施壓。

彭博資訊報導，葉倫本周正接待參加國際貨幣基金(IMF)和世界銀行春季年會的各國政要，包括七大工業國集團(G7)和G20的財金首長。

由於美國在這些論壇位居主導地位，預料將試圖聯合歐洲、亞洲和拉丁美洲的其他國家，表達對中國產能過剩的憂慮。一名美國官員透露，多國預料本周將討論產能過剩問題。

美國外交關係委員會貿易政策研究員馬納克表示，葉倫表明這是美國關注的問題，也預告中國接下來將有行動，例如貿易管制。 

葉倫 電動車 關稅

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