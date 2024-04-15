參議員批白宮洩與內唐亞胡通話 是為安撫黨內反猶太成員

共和黨聯邦參議員盧比歐指拜登政府洩露拜登與以色列總理內唐亞胡的通話，稱其藉此吸引反猶太主義的支持者。(路透)

共和黨聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)指責拜登 政府洩露拜登與以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)的通話，稱其藉此吸引反猶太主義的支持者。

美國新聞網站Axios一則報導詳細描述，拜登在通話中告訴內唐亞胡，美國不會參與對伊朗 的反擊。

盧比歐稱，白宮有意洩露這一通話，以迎合民主黨的「反猶太主義、反以色列、親恐怖分子」成員。

盧比歐14日向有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目主持人塔柏(Jake Tapper)表示：「他們知道以色列會回應，他們知道實際情況，所以，白宮為何要洩露通話內容？」

盧比歐接著說：「他們洩露通話的原因只有一個，這樣一來當以色列確實回應的時候，白宮就可以聲稱『我們告訴他們別這麼做了』，這樣至少在某種程度上能安撫這些所謂的和平主義者。」

他指出，呼籲以色列停火的人，正是為伊朗及其中東代理人周末向以色列發射數百枚飛彈而歡呼的人。

拜登和其國家安全與國防團隊堅稱對以色列國防的支持是「不變的」，但在伊朗警告將以美軍為報復目標後，美方表示美軍不會參與對伊朗的反擊。

自13日以來，伊朗向以色列發射至少300枚飛彈、無人機和其他攻擊，但大多數都在到達以色列領空以前被攔截並擊落。

盧比歐稱，如果以色列真的發動反攻，拜登已經盡其所能，讓美國與此保持距離，包括洩露他和內唐亞胡的通話。

盧比歐批評，呼籲立即停火的人稱不上是和平活動家，而是反猶太主義、反以色列、親恐怖分子人士，「我們得停止稱呼他們為和平活動家，和平活動家不會為針對其他國家的大規模攻擊歡呼，而這正是他們昨天所做的事。」。