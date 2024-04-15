我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

參議員批白宮洩與內唐亞胡通話 是為安撫黨內反猶太成員

編譯徐薏茹／綜合14日電
共和黨聯邦參議員盧比歐指拜登政府洩露拜登與以色列總理內唐亞胡的通話，稱其藉此吸引反猶太主義的支持者。(路透)
共和黨聯邦參議員盧比歐指拜登政府洩露拜登與以色列總理內唐亞胡的通話，稱其藉此吸引反猶太主義的支持者。(路透)

共和黨聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)指責拜登政府洩露拜登與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)的通話，稱其藉此吸引反猶太主義的支持者。

美國新聞網站Axios一則報導詳細描述，拜登在通話中告訴內唐亞胡，美國不會參與對伊朗的反擊。

盧比歐稱，白宮有意洩露這一通話，以迎合民主黨的「反猶太主義、反以色列、親恐怖分子」成員。

盧比歐14日向有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目主持人塔柏(Jake Tapper)表示：「他們知道以色列會回應，他們知道實際情況，所以，白宮為何要洩露通話內容？」

盧比歐接著說：「他們洩露通話的原因只有一個，這樣一來當以色列確實回應的時候，白宮就可以聲稱『我們告訴他們別這麼做了』，這樣至少在某種程度上能安撫這些所謂的和平主義者。」

他指出，呼籲以色列停火的人，正是為伊朗及其中東代理人周末向以色列發射數百枚飛彈而歡呼的人。

拜登和其國家安全與國防團隊堅稱對以色列國防的支持是「不變的」，但在伊朗警告將以美軍為報復目標後，美方表示美軍不會參與對伊朗的反擊。

自13日以來，伊朗向以色列發射至少300枚飛彈、無人機和其他攻擊，但大多數都在到達以色列領空以前被攔截並擊落。

盧比歐稱，如果以色列真的發動反攻，拜登已經盡其所能，讓美國與此保持距離，包括洩露他和內唐亞胡的通話。

盧比歐批評，呼籲立即停火的人稱不上是和平活動家，而是反猶太主義、反以色列、親恐怖分子人士，「我們得停止稱呼他們為和平活動家，和平活動家不會為針對其他國家的大規模攻擊歡呼，而這正是他們昨天所做的事。」。

以色列 拜登 伊朗

上一則

除草妙方…太陽能板下雜草叢生 500座電場放羊吃草

下一則

拜登電召國會領袖 促盡快通過對以色列軍援案

延伸閱讀

避與伊朗開戰 白宮國安會：不希望中東危機升級

避與伊朗開戰 白宮國安會：不希望中東危機升級
CNN分析伊朗襲以事態發展：局勢是否升高關鍵在「這國」

CNN分析伊朗襲以事態發展：局勢是否升高關鍵在「這國」
伊朗以色列衝突是否暫時了結？未來幾天是關鍵

伊朗以色列衝突是否暫時了結？未來幾天是關鍵
紐時：以色列總理與拜登通話後 取消報復攻擊伊朗

紐時：以色列總理與拜登通話後 取消報復攻擊伊朗

熱門新聞

篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48
1990年代遭控殺妻的前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日過世，享壽76歲。圖為1995年，他在殺妻案庭審現場被宣判無罪。(路透資料圖片)

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

2024-04-11 11:04
愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

2024-04-12 02:26
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

2024-04-12 12:07
辛普森10日因攝護腺癌病逝，享壽76歲。（路透）

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

2024-04-12 09:56
亞當斯10日首度表態，支持立法打擊全市「租霸」，呼籲重視房東權益。(市長辦公室提供)

亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案

2024-04-11 07:21

超人氣

更多 >
非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠
昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身台北

昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身台北
租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告
伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看
中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧