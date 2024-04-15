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演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

援外包裹法案有轉機？兩黨譴責伊朗 援以法案仍分歧

編譯潘勛／綜合14日電
伊朗向以色列發射無人機和飛彈後，德國柏林14日街頭，人們舉著以色列國旗和標語牌，呼籲讓以色列人質回家。（路透）
伊朗向以色列發射無人機和飛彈後，德國柏林14日街頭，人們舉著以色列國旗和標語牌，呼籲讓以色列人質回家。（路透）

兩黨國會領導人迅速譴責伊朗本周六對以色列的報復性襲擊，但在襲擊發生後如何通過額外的援助以色列資金方面仍存在分歧。 

伊朗發動對以色列空襲，眾院共和黨高層13日晚間立即宣布數日內將對援助以色列法案進行投票，兩黨很快都呼籲要對援外包裹法案進行立法；但在襲擊發生後如何通過額外的對以色列援助，意見仍不同。

眾院議長強生14日表示，他將就額外的以色列援助進行投票，但沒有詳細說明，因為他在可能納入烏克蘭軍援的問題上與保守派處於緊張狀態。強硬保守派警告強生，不要將烏克蘭援助附加到任何以色列援助計畫中。

Politico政治網站報導，眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)表示，鑑於伊朗名不正言不順地攻擊以色列，眾院本周將推動先前已宣布並排好程序的議案，不僅支持盟國以色列，還要伊朗及其支持的恐怖代理人負起責任。

史卡特斯的聲明並未立即指出眾院要對哪條法案投票，還是指的是參院範圍更廣的援外包裹法案，把援助以色列資金，與協助烏克蘭及台灣搭配起來；他只表示，更多細節接下來會出現。

只是共和黨高層正面臨兩黨升高壓力，在伊朗發動攻擊後，開始處理援外包裹法案。

參院少數黨領袖麥康諾催促眾院審理參院通過的援外配套案，他表示法案可提供重要資源給以色列、「過期太久且要命」的援助給烏克蘭，以及協助台灣。麥康諾試著要自己眾院同黨對口同仁審理該配套案，這是最新動作，但眾院迄今還在抗拒。

麥康諾表示，總統及國會必須不拖延，挑起美國的基本責任；要是失誤，下場很明顯、可怕，而本來可以避免。

同一時間，一些眾院共和黨人主張，美國必須加快給以色列的協助，鞏固其國防。民主黨人附合麥康諾，繼續向眾院議長強生施壓，要他對參院通過的配套法案舉行投票，法案中包括援助烏克蘭，而援烏獲參院通過後已被擱置達兩個月。

共和黨眾議員勞樂(Mike Lawler)表示，共和黨必須在眾院也有所行動，提出援助的補充法案給以色列，以便能及時幫到以國。

眾院撥款委員會國防小組主席克維特(Ken Calvert)表示，美國必須提供新一波援助之外，還得同時與以國分享情報。

參院2月通過950億元的法案，打算援助烏克蘭、以色列及台灣，但招致強生及其他眾院共和黨人的反對，表示其中沒納入邊界安全措施。法案卡在眾院，強生已致力於提出替代包裹法案，而他承認要民主黨人協助才能通過，另要克服黨團右派的反對；右派不願再金援烏克蘭。

伊朗向以色列發射無人機和飛彈後，丹麥哥本哈根街頭14日舉辦一場親巴勒斯坦的活動。...
伊朗向以色列發射無人機和飛彈後，丹麥哥本哈根街頭14日舉辦一場親巴勒斯坦的活動。（歐新社）

眾院 以色列 烏克蘭

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