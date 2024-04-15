以色列放話：一定要伊朗付出代價 但未定何時回擊

伊朗發動有史來第一次直接襲擊以色列本土的軍事擊，發射300多飛彈與無人機。圖為在約旦首都安曼上空14日凌晨可見來自伊朗的軍事飛行體，劃過夜空。(路透)

伊朗 13日對以色列 發動報復性軍事攻擊，是有史來伊朗直接攻擊以色列本土，雖然沒有造成重大死傷，全球極度擔心中東局勢高度緊張，大戰一觸即發。以色列14日顯示尚未有立即報復伊朗夤夜空襲的跡象；以色列國防軍發言人哈加里(Daniel Hagari)表示，部隊處於「24小時關鍵期」，審慎評估如何因應這次伊朗的攻擊，但一定要伊朗付出代價。

拜登與內唐亞胡通話後：以若報復 美不參與

以國總理納唐亞胡(Benjamin Netanyahu)與拜登總統通話之後，拜登明白告知，以國若報復攻擊伊朗，美國不會參與。

盟軍協助擋下火箭飛彈

路透14日報導，以色列在國際盟友如美英法協助之下，擋下夜裡來襲的350架載彈無人機、火箭、巡弋及彈道飛彈。

中東地區兩大敵對強國的以色列、伊朗有開戰之虞，可能美國會被被拖下水，中東動盪不安，全球及阿拉伯國家高聲疾呼各方節制，避免局勢進一步升高。七國集團(G7)領袖14日舉行緊急視訊會議後發表聲明，譴責伊朗軍事攻擊，但呼籲各方節制。

七大工業國集團(G7)領袖14日緊急召開視訊會議後表示強烈譴責伊朗攻擊以色列， 並支持以色列。(路透)

以國官員14日宣布，放寬這次空襲之前所頒布的教育活動、大型聚會限禁令，可能顯示以方目前不認為這次局勢會升級。

以軍未決定防守或進攻

以國官員表示，戰爭內閣14日結束會議時，並未決定何時、如何報復伊朗的攻擊；夜幕降臨時，軍方尚未擬好可能選項的細節。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，哈加里表示，防守及進攻兩種作戰計畫都獲批准，但拒絕提供進一步細節，只表示作戰行動繼續在加薩進行下去，將徵召額外的預備役部隊投入。

官員們表示，內唐亞胡戰爭內閣雖支持反擊伊朗，但拜登警告他，美國不會參與。

聯合國 籲化解緊張局勢

聯合國秘書長古瑞特斯(Antonio Guterres)對14日召開的安理會會議表示，中東處於不安，當地人民真面臨全面戰爭而破壞慘重之虞；他呼籲現在該是化解、降級緊張的時候。

美駐聯合國副代表伍德(Robert Wood)呼籲安理會一致譴責伊朗發動攻擊，另表示華府正在聯合國研商額外、未特定的措施，要伊朗負責，另警告進一步的攻擊行動。以色列駐聯合國代表要求，對伊朗施加一切可行的制裁行動；伊朗駐聯合國代表則稱，伊朗是依國際法進行自衛。

奧斯丁稱捍衛以軍美軍

美國國防部發言人表示，部長奧斯丁(Lloyd Austin)指出，美國雖不想升高局勢，但會繼續採取一切必要動作，捍衛以軍、美軍。

伊朗的空襲戰具大多遭以國鐵穹防空系統擊落，美英法約旦也有幫忙，僅造成以境輕微損害。一處以軍空軍基雖遭擊中，但運作如常；另彈屑造成一名七歲孩童重傷。

據以軍指出伊朗13日夜襲行動，有一名七歲女童受傷。圖為攻擊女童的飛彈殘骸。(路透)

以國高層暗示 不會單獨行動

兩名以色列部長級官員暗示，以國的報復不會立即展開，也不會單獨行動。甘茨(Benny Gantz)在戰爭內閣集會前表示，以國將打造好區域聯盟，算好要伊朗付出的代價，在對以國正確的時機發動；國防部長加蘭特(Yoav Gallant)也表示，以色列有機會組成戰略聯盟，對付伊朗的嚴重威脅，伊朗人恫嚇要在飛彈加裝核子裝置，故極端危險。但伊朗否認尋求核武。