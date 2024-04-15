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演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

G7緊急視訊會議挺以 譴責伊朗 籲各方節制

編譯廖振堯／綜合14日電
伊朗13日夜攻擊以色列，報復以色列擊殺伊朗高官行為。拜登總統(右)與國務卿布林肯(中)14日參與緊急召開的七大工業國集團(G7)領袖14日視訊會議，表示強烈譴責伊朗攻擊以色列， 並支持以色列。(路透)
伊朗13日夜攻擊以色列，報復以色列擊殺伊朗高官行為。拜登總統(右)與國務卿布林肯(中)14日參與緊急召開的七大工業國集團(G7)領袖14日視訊會議，表示強烈譴責伊朗攻擊以色列， 並支持以色列。(路透)

伊朗駐敘利亞大使館1日遭以色列轟炸後，13日晚間報復空襲以色列，七大工業國集團(G7)隔日緊急召開會議討論情勢；會後白宮在X平台(前推特)貼文表示，G7領導人會議中譴責伊朗的攻擊行動，並重申G7對以色列安全的承諾。

政治新聞網站Politico報導，G7輪值主席國義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)宣布14日下午舉行視訊會議，協調應對伊朗襲擊的一致反應，否則可能引發中東戰事升級，領導人們的聲明一起譴責了伊朗襲擊。

伊朗向以色列目標發射了一連串彈道飛彈、無人機空襲，加劇中東地區衝突蔓延的擔憂。美國總統拜登稱這是「對以色列軍事設施前所未有的空襲」，而G7領導人將「協調一致的外交反應，應對伊朗的無恥襲擊」，並說美國官員會與以色列領導人保持密切聯繫。

以色列軍方表示，伊朗發射了300多枚飛彈和無人機，但其中99%被攔截。拜登稱美國軍隊幫助以色列擊落了「幾乎所有」無人機和飛彈。

以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館、狙殺高階官員後，伊朗威脅將進行報復，以色列也一直保持高度戒備。拜登指出美國軍方過去一周向該地區派遣飛機和彈道飛彈防禦驅逐艦，以應對襲擊。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)稱伊朗襲擊是局勢「空前的升級」，構成地區安全的嚴重威脅。他14日下午表示，已於上周二召開歐盟外長視訊會議，目標是為緩和地區局勢並確保實際行動鞏固地區安全，也在X平台上宣布「代表歐盟成員國強烈譴責伊朗，呼籲各方保持最大限度的克制。我剛剛與伊朗外長阿布杜拉希安(Hossein Amir-Abdollahian)通話，傳達此訊息並敦促伊朗不要進一步升級。」

伊朗 以色列 G7

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