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演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

直接反擊 伊朗不再打「影子戰爭」 以色列失算

編譯潘勛／綜合14日電
伊朗13日向以色列發動無人機和飛彈襲擊，以色列鐵穹防空系統開始運作。大陸外交部呼籲，有關方面保持冷靜，避免緊張局勢進一步升級。(路透)
伊朗13日向以色列發動無人機和飛彈襲擊，以色列鐵穹防空系統開始運作。大陸外交部呼籲，有關方面保持冷靜，避免緊張局勢進一步升級。(路透)

紐約時報14日報導，以色列長久以來鎖定、襲殺伊朗官員，認為不會遭遇正面報復，已經習慣了，但伊朗13日報復，用300多架無人機加彈道飛彈還擊，顛覆以國想法。

長久以來，以色列不管公開或私下，一直認為自己襲殺伊朗官員，德黑蘭當局會受到以國更大攻勢所嚇阻，而忍氣吞聲。但伊朗13日首度直接攻擊以境，推翻以國的邏輯；伊朗的攻擊，是回敬以國1日空襲敘利亞境內的伊朗領事館，殺死七名該國官員。

伊朗未找代理民兵 但仍有節制

伊朗13日向以色列發動無人機和飛彈襲擊，以色列鐵穹防空系統開始運作。(歐新社)
伊朗13日向以色列發動無人機和飛彈襲擊，以色列鐵穹防空系統開始運作。(歐新社)

專家指出，伊朗的反擊顯示德黑蘭高層不再認為派遣五花八門的代理民兵，如黎巴嫩的真主黨(Hezbollah)或葉門的青年運動(Houthis)與以色列作戰，就感到滿足，現在寧可直接攻打以國。

前以色列情報單位「摩薩德」(Mossad)首長尚恩(Sima Shine)表示，自己認為國家這次是失算了；按長久累積的經驗，以國認為伊朗沒有好的報復手段，感覺德黑蘭不想參戰。

伊朗這次反擊事實上對以國損害不大，大致上是因為德黑蘭事先就把自己的意圖公告周知，讓以國及其盟友取得好幾天時間，鞏固好強力防禦。伊朗甚至在攻擊結束之前就發布聲明，表示沒有進一步襲擊以國計畫。

伊朗展示火力 美密集支援才壓制

只是，伊朗13日的反擊，把以、伊長年以來的影子戰爭，轉化為直接衝突，話雖如此仍有節制，端賴以國如何反擊。伊朗已展示自己擁有可觀火力，只有以國在盟友如美國密集支援下，才能壓制下來；這證實沒有美國的保護，伊朗可能造成很大的破壞。

伊朗一度與以色列關係曖昧，兩伊戰爭1980年代開打時，以色列甚至賣武器給伊朗。但兩伊戰爭結束後，兩國關係變差，伊朗高層愈來愈放話批評以色列對待巴勒斯坦人的手法，以色列則對伊朗想打造核武、增援真主黨，覺得不放心。

這十多年來，兩國都默不作聲地針對對方在中東地區利益下手，話雖如此很少公開宣布自己的個別動作。伊朗支持巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯(Hamas)，金援其他仇視以國的地區民兵；其中幾支民兵自哈瑪斯去年10月7日進攻以國、殺死多人以來，甚至與以國發生低等級的戰鬥；以國也差不多，固定攻打這些代理部隊，刺殺伊朗官員，但殺歸殺，都設法不正式負起責任。

伊朗 以色列 巴勒斯坦

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