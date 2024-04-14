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聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

中東大戰爆發 伊朗發動無人機、彈道飛彈攻擊以色列

編譯潘勛／綜合13日電
伊朗13日向以色列發動無人機和飛彈襲擊，以色列鐵穹防空系統開始運作。(路透)
伊朗13日向以色列發動無人機和飛彈襲擊，以色列鐵穹防空系統開始運作。(路透)

伊朗13日向以色列發動無人機和飛彈襲擊，以色列鐵穹防空系統開始運作。(歐新社)
伊朗13日向以色列發動無人機和飛彈襲擊，以色列鐵穹防空系統開始運作。(歐新社)

美國聲明全力支持以色列

伊朗13日以大批無人機及彈道飛彈對以色列發動報復攻擊，中東大戰展開，美國表示已擊落數架伊朗的無人機，協助盟友以色列保衛國家；以色列則下令關閉空域；白宮聲明表示，將全力支持以國，提供各類援助，並呼籲雙方節制，勿傷及平民。

儘管伊朗1979年伊斯蘭革命以來，便與以色列結仇，但這次代表伊朗首度發動對以色列的直接攻擊。

空襲警報響徹耶路撒冷

NBC報導，耶路撒冷舊城上空的黑暗天空被火箭的橘色閃光照亮，空襲警報響徹整座城市。火箭的爆發類似流星，似乎來自以色列先進的防空系統，而不是伊朗無人機的攻擊。事實上，以色列從南至北，全境亦響起警報。

耶路撒冷城當地時間14日凌晨已響起空襲警報，砲聲隆隆。以色列軍方表示，伊朗已發射逾100架無人機，而以國防空部隊已準備好因應。以國並未提到較不容易擊落的彈道飛彈，但伊朗表示飛彈也參與這次攻擊。

未具名的美國官員對ABC News說，伊朗發射的飛彈估計有150枚。當天美、英戰機都升空幫助以色列防禦，據信大多數飛彈和無人機都被攔截。

美軍有大批部隊駐防中東地區，並表示將協助以色列，但並未言明內容。

以色列軍方13日宣布，伊朗已向以色列發射無人機，以國防空系統已準備好將其擊落。(...
以色列軍方13日宣布，伊朗已向以色列發射無人機，以國防空系統已準備好將其擊落。(路透)

美擊落數架伊朗無人機

華盛頓郵報報導，駐當地部隊持續擊落伊朗往以色列發射的無人機；美方官員表示將緊守分際，既協助盟友以國，但不被捲入區域戰爭更深。美軍擊落的伊朗無人機數目不明，也沒說明如何擊落；但幾個月來美軍以防空系統及戰機合組的陣勢，擊毀各式無人機。

以色列軍方發言人哈加里(Daniel Hagari)在全國電視演說上表示，正監視來自伊朗的威脅；他認為那批無人機要幾小時才抵達以境。以軍表示無法證實是否已攔截任何無人機，或者無人機的攻擊目標為何。

中東地區地圖 圖╱取材自United States Institute of...
中東地區地圖 圖╱取材自United States Institute of Peace網站

自以軍六個月前進攻加薩，報復巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯(Hamas)去年10月7日突襲以境殺死1200人、擄走其他250人以來，以國與伊朗便無有寧日。

幾乎自以哈戰爭爆發以來，伊朗支持的黎巴嫩民兵組織真主黨(Hezbollah)便開始攻擊以國北部邊境，兩造幾乎天天交火，此外伊朗撐腰的伊拉克、敘利亞及葉門民兵都向以國發射火箭及飛彈。

彈道飛彈弧形軌跡難攔截

伊朗國營的伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)13日晚間聲明指出，國家的「革命衛隊」已發射數十枚無人及與飛彈，往猶太人政權占領土地及陣地而去，此外並未詳述；但隨後該通訊社援引官員報導，彈道飛彈也參與攻擊行動。彈道飛彈走弧形軌跡，由太空返回地球時達數倍音速，較難攔截。

以色列擁有能鎖定彈道飛彈的防空飛彈系統，然而動用到多架無人機與飛彈的大規模攻擊，漏網之魚式的攻擊得逞，成功機率較高。

伊朗擁有無人機與飛彈組成的龐大軍火庫，其國營電視台分享的視頻誇示類似伊朗「見證者-136」(Shahed-136)的三角翼無人機，如何由俄軍運用於俄烏戰爭已有多日。這種無人機能攜帶炸彈，飛得很慢，烏軍曾成功使用地對空飛彈及地面火力鎖定並摧毀。

伊朗 以色列 彈道飛彈

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