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聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

美軍協防 以軍嚴陣以待 數十戰鬥機升空 學校關閉

記者胡玉立／綜合報導
伊朗13日除派出數十架無人機攻擊以色列外，據信也在準備發動飛彈襲擊，引發中東地區兩大敵對國家之間劍拔弩張急劇升高。圖為伊朗自製飛彈防禦系統。(歐新社)
伊朗13日除派出數十架無人機攻擊以色列外，據信也在準備發動飛彈襲擊，引發中東地區兩大敵對國家之間劍拔弩張急劇升高。圖為伊朗自製飛彈防禦系統。(歐新社)

以色列首席軍事發言人哈加里少將(Daniel Hagari)13日在電視上宣布，以色列進入戰備狀態，已出動數十架戰鬥機，加強安全措施；自當晚11時起，以色列全國「禁止一切教育活動」，另將嚴格限制在沒有「標準防護空間」的辦公室工作，同時實施聚會人數限制等措施。

圖為部署在中東地區的美國保羅·漢密爾頓號驅逐艦(USS Paul Hamilto...
圖為部署在中東地區的美國保羅·漢密爾頓號驅逐艦(USS Paul Hamilton)。(路透)

居住在加薩走廊(Gaza Strip)附近地區的以色列人，被禁止在戶外舉行30人以上的團體聚會，但允許在建物內舉行最多300人的聚會；「加薩邊緣帶」(Gaza envelope)海灘已對外關閉。

哈加里在電視演說中表示，該指令將在當地時間上午6時重新評估；他並敦促以色列人保持警覺，聽到警報即前往防空洞。

哈加里說：「我們正採取一切可能措施確保您的安全。自戰爭開始以來，我們面臨伊朗代理人發出的各種威脅，相對調整了我們的防禦和攻擊系統。空軍防禦和攻擊編隊處於戒備狀態，空中有數十架戰機。我們正與以美國為首的戰略夥伴進行形勢評估並保持密切協調。」

在哈加里發表電視演說之際，以色列國防部長葛朗特(Yoav Gallant)與國防軍參謀總長哈勒維(Herzi Halevi)等高層國防官員舉行了會議。

在伊朗官方13日宣布以無人機進攻以色列後，伊朗首都德黑蘭的居民走上街頭，高呼口號...
在伊朗官方13日宣布以無人機進攻以色列後，伊朗首都德黑蘭的居民走上街頭，高呼口號慶祝。(路透)

葛朗特表示，以色列國防軍正密切監視伊朗及其代理人對以色列發動的攻擊計畫，「我們在以色列國內，與美國領導的合作夥伴，一起增強了陸海空及情報新能力」。

據報導，鑑於伊朗的襲擊威脅，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)前往特拉維夫被稱為「園區」(HaKirya)的國防軍總部與高級軍事官員進行安全磋商。

內唐亞胡發表電視聲明表示：「我們的防禦系統已經部署，無論是防禦或進攻，我們已為任何情況做好準備。我們感謝美國站在以色列這邊，以及英、法等多國的支持。」「我已制定明確原則——誰傷害我們，我們就報復他們。我們將冷靜堅定地保衛自己免受任何威脅。」

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