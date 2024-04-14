伊朗扣押1艘與以色列有關貨輪 以警告後果自負

伊朗13日稱，一架伊朗革命衛隊海軍特種部隊直升機當天登上並扣押位於荷姆茲海峽附近、據稱「與以色列相關的貨船」，且正將其轉移至伊朗領海。以色警告伊朗後果自負。(路透)

伊朗 官方媒體報導，伊朗革命衛隊(IRGC) 13日在波斯灣扣押一艘和「猶太復國運動政權」(以色列 )的集裝箱貨輪。伊朗宣布消息後，以色列軍方警告，德黑蘭將自食區域衝突升高的惡果。拜登政府也同時呼籲伊朗「立即」釋放該貨輪。

以色列4月1日轟炸伊朗駐敘利亞大使館附屬領事建築，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅指揮官等14人死亡，伊朗當時已宣布將會展開報復。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社(IRNA) 報導，IRGC海軍種部隊在荷姆茲海峽(Strait of Hormuz)扣押了懸掛葡萄牙國旗，由地中海航運公司(Mediterranean Shipping Company，MSC)營運的集裝箱貨輪「牡羊座號」( MSC Aries )號，並已「引導回伊朗領海」。

這艘貨輪與總部位於倫敦的Zodiac Maritime公司有關，由地中海航運公司營運。Zodiac Maritime是以色列富豪柯發爾(Eyal Ofer)旗下Zodiac集團的一部分。貨輪上有25名船員，分別來自印度、菲律賓、巴基斯坦、俄羅斯及愛沙尼亞。葡萄牙政府表示正在與伊朗當局保持聯繫。

荷姆茲海峽位於阿曼灣北端，是世界上最大的石油 咽喉要道，全球每日消耗的石油約有20%每天都經過這裡。伊朗過去已有類似行動，今年1月在阿曼灣扣押一艘油輪並將之轉移至伊朗港口，以回應美國去年沒收該油輪及其石油。

對於德黑蘭這次行動，以軍發言人警告「伊朗選擇讓情勢升溫的行動，將後果自負」。

美國國家安全委員會發言人華森(Adrienne Watson)在社媒平台 X 上先後發帖，先是強烈譴責伊朗在國際水域扣押貨輪。其後再指責「在沒有挑釁的情況下扣押一艘民用船隻，是公然違反國際法」，美國將夥伴合作，「讓伊朗對其行為負責」。

消息人士稱，美國預計伊朗及其代理人將對以色列境內的多個目標發動攻擊，這將標誌著事態的嚴重升級。