伊朗扣押1艘與以色列有關貨輪 以警告後果自負
伊朗官方媒體報導，伊朗革命衛隊(IRGC) 13日在波斯灣扣押一艘和「猶太復國運動政權」(以色列)的集裝箱貨輪。伊朗宣布消息後，以色列軍方警告，德黑蘭將自食區域衝突升高的惡果。拜登政府也同時呼籲伊朗「立即」釋放該貨輪。
以色列4月1日轟炸伊朗駐敘利亞大使館附屬領事建築，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅指揮官等14人死亡，伊朗當時已宣布將會展開報復。
伊朗伊斯蘭共和國通訊社(IRNA) 報導，IRGC海軍種部隊在荷姆茲海峽(Strait of Hormuz)扣押了懸掛葡萄牙國旗，由地中海航運公司(Mediterranean Shipping Company，MSC)營運的集裝箱貨輪「牡羊座號」( MSC Aries )號，並已「引導回伊朗領海」。
這艘貨輪與總部位於倫敦的Zodiac Maritime公司有關，由地中海航運公司營運。Zodiac Maritime是以色列富豪柯發爾(Eyal Ofer)旗下Zodiac集團的一部分。貨輪上有25名船員，分別來自印度、菲律賓、巴基斯坦、俄羅斯及愛沙尼亞。葡萄牙政府表示正在與伊朗當局保持聯繫。
荷姆茲海峽位於阿曼灣北端，是世界上最大的石油咽喉要道，全球每日消耗的石油約有20%每天都經過這裡。伊朗過去已有類似行動，今年1月在阿曼灣扣押一艘油輪並將之轉移至伊朗港口，以回應美國去年沒收該油輪及其石油。
對於德黑蘭這次行動，以軍發言人警告「伊朗選擇讓情勢升溫的行動，將後果自負」。
美國國家安全委員會發言人華森(Adrienne Watson)在社媒平台 X 上先後發帖，先是強烈譴責伊朗在國際水域扣押貨輪。其後再指責「在沒有挑釁的情況下扣押一艘民用船隻，是公然違反國際法」，美國將夥伴合作，「讓伊朗對其行為負責」。
消息人士稱，美國預計伊朗及其代理人將對以色列境內的多個目標發動攻擊，這將標誌著事態的嚴重升級。
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