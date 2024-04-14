我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

伊朗扣押1艘與以色列有關貨輪 以警告後果自負

編譯盧炯燊／綜合13日電
伊朗13日稱，一架伊朗革命衛隊海軍特種部隊直升機當天登上並扣押位於荷姆茲海峽附近、據稱「與以色列相關的貨船」，且正將其轉移至伊朗領海。以色警告伊朗後果自負。(路透)
伊朗13日稱，一架伊朗革命衛隊海軍特種部隊直升機當天登上並扣押位於荷姆茲海峽附近、據稱「與以色列相關的貨船」，且正將其轉移至伊朗領海。以色警告伊朗後果自負。(路透)

伊朗官方媒體報導，伊朗革命衛隊(IRGC) 13日在波斯灣扣押一艘和「猶太復國運動政權」(以色列)的集裝箱貨輪。伊朗宣布消息後，以色列軍方警告，德黑蘭將自食區域衝突升高的惡果。拜登政府也同時呼籲伊朗「立即」釋放該貨輪。

以色列4月1日轟炸伊朗駐敘利亞大使館附屬領事建築，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅指揮官等14人死亡，伊朗當時已宣布將會展開報復。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社(IRNA) 報導，IRGC海軍種部隊在荷姆茲海峽(Strait of Hormuz)扣押了懸掛葡萄牙國旗，由地中海航運公司(Mediterranean Shipping Company，MSC)營運的集裝箱貨輪「牡羊座號」( MSC Aries )號，並已「引導回伊朗領海」。

這艘貨輪與總部位於倫敦的Zodiac Maritime公司有關，由地中海航運公司營運。Zodiac Maritime是以色列富豪柯發爾(Eyal Ofer)旗下Zodiac集團的一部分。貨輪上有25名船員，分別來自印度、菲律賓、巴基斯坦、俄羅斯及愛沙尼亞。葡萄牙政府表示正在與伊朗當局保持聯繫。

荷姆茲海峽位於阿曼灣北端，是世界上最大的石油咽喉要道，全球每日消耗的石油約有20%每天都經過這裡。伊朗過去已有類似行動，今年1月在阿曼灣扣押一艘油輪並將之轉移至伊朗港口，以回應美國去年沒收該油輪及其石油。

對於德黑蘭這次行動，以軍發言人警告「伊朗選擇讓情勢升溫的行動，將後果自負」。

美國國家安全委員會發言人華森(Adrienne Watson)在社媒平台 X 上先後發帖，先是強烈譴責伊朗在國際水域扣押貨輪。其後再指責「在沒有挑釁的情況下扣押一艘民用船隻，是公然違反國際法」，美國將夥伴合作，「讓伊朗對其行為負責」。

消息人士稱，美國預計伊朗及其代理人將對以色列境內的多個目標發動攻擊，這將標誌著事態的嚴重升級。

伊朗 以色列 石油

上一則

以色列少年屍體尋獲 約旦河西岸暴亂愈演愈烈

下一則

美軍協防 以軍嚴陣以待 數十戰鬥機升空 學校關閉

延伸閱讀

以軍證實攔截200多枚伊朗飛彈無人機 絕大部分未進入以色列

以軍證實攔截200多枚伊朗飛彈無人機 絕大部分未進入以色列
中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應
德外長：伊朗無人機導彈襲擊以色列 恐使整個中東大亂

德外長：伊朗無人機導彈襲擊以色列 恐使整個中東大亂
紐時：伊朗攻以色列目標戈蘭高地、內蓋夫沙漠基地 拜登急收假返白宮

紐時：伊朗攻以色列目標戈蘭高地、內蓋夫沙漠基地 拜登急收假返白宮

熱門新聞

篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48
1990年代遭控殺妻的前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日過世，享壽76歲。圖為1995年，他在殺妻案庭審現場被宣判無罪。(路透資料圖片)

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

2024-04-11 11:04
愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

2024-04-12 02:26
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

2024-04-12 12:07
國土安全部部長梅奧卡斯(左)表示，他今年2月18日在維也納會晤中國國務委員、公安部部長王小洪(右)時，曾討論讓中國就接回遭美國遞解的中國無證客一事。(取自國土安全部官網)

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

2024-04-06 21:27
辛普森10日因攝護腺癌病逝，享壽76歲。（路透）

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

2024-04-12 09:56

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房