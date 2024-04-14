伊朗動手了 拜登急返白宮應變 美矢言挺以

伊朗13日進攻以色列，在德拉瓦州自宅度周末的拜登總統(左四)於當天下午搭乘總統直升機返回華府，在白宮戰情室召集國家安全會議，討論事態發展，籌畫美方的反應。(路透)

伊朗 13日以無人機和飛彈對以色列 發動攻擊，拜登 總統縮短周末在德拉瓦州家鄉的休假，趕回白宮戰情室，召集國家安全團隊開會，嚴密監視中東局勢發展；本月初伊朗駐敘利亞領事館疑遭以色列空襲，伊朗革命衛隊「聖城旅」兩名高階將領等12人死於攻擊，伊朗便矢言報復，目前中東緊急態勢為去年以哈戰爭爆發以來之最。

路透(Reuters)報導，以色列軍方13日表示，伊朗派出數十架無人機攻擊以色列，預計數小時內抵達以境目標；這一波攻擊可能引發中東地區兩大敵對國家之間劍拔弩張急劇升高，而美國矢言支持以色列。

五角大廈表示以色列可以完全指望美國協助其國防，抵禦伊朗及其代理人部隊發動的任何攻擊。圖為美國亞伯拉罕·林肯號航空母艦行經阿曼灣。(路透)

白宮國家安全會議發言人華森(Adrienne Watson)表示，拜登總統已明白表示，美國對以色列安全的支持堅如盤石；美國將與以色列人民站在一起，支援他們防衛自己，對抗來自伊朗的這些攻擊。

以色列官方證實，偵測到數十架無人機由伊朗境內出發，直奔以境而來；在此之前不久，拜登便登上總統直升機由德拉瓦自宅，於13日下午返回華府，在白宮戰情室召集國家安全會議，討論事態發展，籌畫美方的反應。

五角大廈表示，國防部長奧斯丁已經與以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)討論中東地區緊急威脅，明確表示以國可以完全指望美國協助其國防，抵禦伊朗及其代理人部隊發動的任何攻擊。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)也向以色列國家安全委員會主席哈尼比(Tzachi Hanegbi)傳達美方類似訊息。以國隨後已下令全軍警戒。

拜登12日便表示，美國全力協助防衛以色列，「伊朗不會得逞」，而他給伊朗的訊息只有「別動手」。

拜登沒有回答要怎樣才會引發美國直接軍事回應，至於伊朗多快會攻擊以色列，拜登表示不想談安全資訊，「但我估計遲早的事」。

美國與其盟國均直接向德黑蘭當局傳達訊息，警告伊朗別升高當前衝突。

紐約時報引述三名美國官員匿名表示，伊朗官員曾說，以色列的重要盟友美國在中東多個地區擁有軍事力量，但伊朗可能不會以它們為目標，以避免引發與美國的直接衝突。