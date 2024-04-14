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伊朗動手了 拜登急返白宮應變 美矢言挺以

編譯潘勛／綜合13日電
伊朗13日進攻以色列，在德拉瓦州自宅度周末的拜登總統(左四)於當天下午搭乘總統直升機返回華府，在白宮戰情室召集國家安全會議，討論事態發展，籌畫美方的反應。(路透)
伊朗13日進攻以色列，在德拉瓦州自宅度周末的拜登總統(左四)於當天下午搭乘總統直升機返回華府，在白宮戰情室召集國家安全會議，討論事態發展，籌畫美方的反應。(路透)

伊朗13日以無人機和飛彈對以色列發動攻擊，拜登總統縮短周末在德拉瓦州家鄉的休假，趕回白宮戰情室，召集國家安全團隊開會，嚴密監視中東局勢發展；本月初伊朗駐敘利亞領事館疑遭以色列空襲，伊朗革命衛隊「聖城旅」兩名高階將領等12人死於攻擊，伊朗便矢言報復，目前中東緊急態勢為去年以哈戰爭爆發以來之最。

路透(Reuters)報導，以色列軍方13日表示，伊朗派出數十架無人機攻擊以色列，預計數小時內抵達以境目標；這一波攻擊可能引發中東地區兩大敵對國家之間劍拔弩張急劇升高，而美國矢言支持以色列。

五角大廈表示以色列可以完全指望美國協助其國防，抵禦伊朗及其代理人部隊發動的任何攻...
五角大廈表示以色列可以完全指望美國協助其國防，抵禦伊朗及其代理人部隊發動的任何攻擊。圖為美國亞伯拉罕·林肯號航空母艦行經阿曼灣。(路透)

白宮國家安全會議發言人華森(Adrienne Watson)表示，拜登總統已明白表示，美國對以色列安全的支持堅如盤石；美國將與以色列人民站在一起，支援他們防衛自己，對抗來自伊朗的這些攻擊。

以色列官方證實，偵測到數十架無人機由伊朗境內出發，直奔以境而來；在此之前不久，拜登便登上總統直升機由德拉瓦自宅，於13日下午返回華府，在白宮戰情室召集國家安全會議，討論事態發展，籌畫美方的反應。

五角大廈表示，國防部長奧斯丁已經與以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)討論中東地區緊急威脅，明確表示以國可以完全指望美國協助其國防，抵禦伊朗及其代理人部隊發動的任何攻擊。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)也向以色列國家安全委員會主席哈尼比(Tzachi Hanegbi)傳達美方類似訊息。以國隨後已下令全軍警戒。

拜登12日便表示，美國全力協助防衛以色列，「伊朗不會得逞」，而他給伊朗的訊息只有「別動手」。

拜登沒有回答要怎樣才會引發美國直接軍事回應，至於伊朗多快會攻擊以色列，拜登表示不想談安全資訊，「但我估計遲早的事」。

美國與其盟國均直接向德黑蘭當局傳達訊息，警告伊朗別升高當前衝突。

紐約時報引述三名美國官員匿名表示，伊朗官員曾說，以色列的重要盟友美國在中東多個地區擁有軍事力量，但伊朗可能不會以它們為目標，以避免引發與美國的直接衝突。

以哈在加薩作戰期間，以軍與伊朗撐腰的真主黨(Hezbollah)民兵組織沿以國與黎巴嫩邊界幾乎無日不交火。而美方官員記錄到伊朗支持的伊拉克、敘利亞民兵向當地美軍基地發動150多次攻擊。

伊朗13日進攻以色列，在德拉瓦州自宅度周末的拜登總統於當天下午搭乘總統直升機返回...
伊朗13日進攻以色列，在德拉瓦州自宅度周末的拜登總統於當天下午搭乘總統直升機返回華府，在白宮戰情室召集國家安全會議，討論事態發展，籌畫美方的反應。(路透)

伊朗 以色列 拜登

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