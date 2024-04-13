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中國下令電信商淘汰外國晶片 英特爾、超微衝擊大

編譯中心／綜合12日電
中國工信部稍早已下令電信商在2027年以前逐步減少使用外國晶片，將衝擊英特爾和超微。（路透）
中國工信部稍早已下令電信商在2027年以前逐步減少使用外國晶片，將衝擊英特爾和超微。（路透）

綜合媒體報導，中國官員今年稍早已指示中國移動等國內大型電信商，須在2027年前逐步淘汰其網絡核心的外國處理器，此舉對美國晶片巨頭英特爾（Intel）和超微（AMD）的衝擊尤其大。

北京加大力道 2027前逐步汰除

根據華爾街日報(WSJ)報導，這項2027年最後期限是中國工業和信息化部下達，旨在加速北京當局停止國內電信基礎設施使用外國處理器晶片的目標。

報導指出，中國工信部今年稍早發布了該指示，指令要求包括中國聯通和中國電信等國有行動營運商檢查自家網絡，並提出替換進口晶片的時間安排。

在美中關係緊張之際，美國總統拜登(Joe Biden)政府收緊對競爭對手的高科技出口管制，北京當局則持續加大力道以國內替代品取代西方科技。

今年3月，英國金融時報（Financial Times）曾報導，中國當局新制定的政府採購規範中，黨政機關及公營企業採購的個人電腦及伺服器，將排除英特爾和超微等美企生產的微處理器，並排除微軟Windows作業系統和外國製資料庫軟體，轉而採購國內產品，同時也在國營企業內部推動在地化。

中國國有企業 禁購美晶片電腦

據華爾街日報報導，中國也發布了採購指南，禁止政府機構和國有企業購買含有英特爾和超微晶片的筆記型電腦和桌上型電腦。3月發布的指示提供了八種中央處理器（CPU）選項，超微和英特爾被列為最後兩個選擇，落後於六種國產CPU。 

由於中國過去缺乏優質的國產晶片，使電信業無法擺脫對外國的依賴，知情人士表示，中國電信業採購更多的中國的晶片產品，顯示中國產製的晶片品質已有所提高，性能也更加穩定。 

12日英特爾股價收盤下跌5.2%，至35.69美元，超微股價下跌4.2%，至163.28美元。中國工信部及英特爾和超微都沒有回應置評的要求。

晶片 華爾街 拜登

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