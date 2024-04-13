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伊朗恐動用逾百無人機和數十枚飛彈攻以 美派2驅逐艦就位

伊朗報復以色列 美艦紅海戒備 攔截伊朗飛彈

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統指伊朗可能很快會對以色列發動報復攻擊，美國已派遣艦隊到紅海可就近支援並攔截伊朗的飛彈。（路透）
拜登總統指伊朗可能很快會對以色列發動報復攻擊，美國已派遣艦隊到紅海可就近支援並攔截伊朗的飛彈。（路透）

伊朗外交官在敘利亞遭受以色列攻擊之後，德黑蘭揚言報復，美國緊急派遣戰艦在紅海就定位，保護附近區域的美軍及以色列部隊，避免衝突在中東擴散。華爾街日報分析，倘若伊朗對以色列發動直接攻擊，美國打算採取先發制人策略攔截伊朗飛彈；情報消息透過，伊朗報復已經箭在弦上，最快13日左右便將出手。

伊朗恐最快13日出手

報導指出，伊朗方面的消息人士則說，雖然伊朗高層討論過攻擊計畫，但對於是否真的出擊並沒有最終決定。

美軍中央司令部(US Central Command)指揮官庫里拉(Erik Kurilla)12日與以色列國防部長葛朗特(Yoav Gallant)針對伊朗可能發動攻擊交換意見。以色列國防部發表聲明指出，葛朗特表示，以色列已經做好準備，將與盟友密切合作，在地面與空中展開全力自我防衛，「我們知道如何因應」。

美軍調派兩艘驅逐艦

美國官員說，美方的應變行動包括調派兩艘驅逐艦前往就定位，其中一艘原本就駐紮中東地區，另一艘則從別處趕來，至少一艘驅逐艦上配有陸基神盾(Aegis)飛彈防禦系統。

拜登總統12日被媒體問到伊朗是否可能攻擊以色列時回答表示，估計伊朗可能很快出手而不是繼續拖延。至於是否想對伊朗傳達任何訊息，拜登則說：「不要行動。」

拜登表示，美國致力於保衛以色列，將支持以色列並協助以色列抵禦攻擊，「伊朗終將無法勝利」。

美憂區域衝突一觸即發

以色列1日轟炸伊朗駐敘利亞大使館，致七名伊朗高層將領死亡，伊朗揚言將血債血還。（...
以色列1日轟炸伊朗駐敘利亞大使館，致七名伊朗高層將領死亡，伊朗揚言將血債血還。（路透）

報導指出，美國官員擔心，伊朗對以色列發動攻擊恐將引起以色列在伊朗內部做出回擊，區域衝突一觸即發，美國將被捲入其中。

美國駐以色列耶路撒冷大使館11日發布安全警告，基於安全起見，限制使館人員與眷屬不得離開特拉維夫、耶路撒冷以及貝爾謝巴(Be'er Sheva)大都會區從事私人旅行，直到收到進一步通知為止。

白宮國家安全事務發言人柯比(John Kirby)12日說，伊朗對以色列的攻擊威脅是真的，也可能付諸行動。

以色列國防軍參謀總長哈勒維(Herzi Halevi)與庫里拉已經碰面，討論以色列可能發動攻擊的各種研判。11日晚間，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)致電葛朗特，重申華府堅定支持盟友以色列的立場。

五角大廈發言人轉述指出，奧斯丁在電話中對葛朗特說，如果伊朗發動攻擊，美國將全力協助以色列抵抗德黑蘭。

伊朗德黑蘭街頭的宣傳看板用波斯文寫著反以標語「死於這個恐懼」，伊朗最高領袖哈梅尼...
伊朗德黑蘭街頭的宣傳看板用波斯文寫著反以標語「死於這個恐懼」，伊朗最高領袖哈梅尼在官網宣稱誓將對以色列報復。（歐新社）

以色列 伊朗 拜登

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