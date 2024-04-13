眾院重新授權外國情報監視法 強生鬆口氣 估參院將通過

在眾院議長強生的主導下，眾院12日通過修改後的「外國情報監視法」，預計參院將會通過。照片為強生（左二）與反對他的共和黨眾議員格林（右二）溝通。（歐新社）

針對具高度爭議性的「外國情報監視法」(Foreign Intelligence Surveillance Act，FISA)第702條，國會眾院 12日表決通過了修改後的重新授權法案。兩天前，原版授權法案在闖關時慘敗，曾讓共和黨 籍眾議長強生(Mike Johnson)領導地位面臨挑戰；12日法案通過，強生總算鬆一口氣，全案也得以趕在FISA於19日到期前，送交參院表決。

眾院最終表決結果為273 比 147；對重新授權FISA投下贊成票的有147名共和黨人和126名民主黨人，投下反對票的有59名共和黨人和88 名民主黨人。

兩天前闖關的FISA重新授權法案版本，前總統川普 曾發文大力反對；如今，由眾院最新通過的FISA法案版本，重新授權期由五年改為兩年；這也表示，倘若川普贏得今年11月總統大選，川普將有機會徹底修改FISA法律。這項變更，也安撫了最初曾在10日否決該法案的共和黨保守派議員。

有線電視新聞網(CNN)報導，共和黨聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)3月提案威脅要罷免強生，在12日FISA重新授權法案表決之前，有人看到格林與強生交談。

另據共和黨幕僚指稱，強生在眾院外還設立了機密閱覽室，供議員在表決前查看機密資訊；強生也在12日稍晚於佛州與川普會面。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)在12日眾院最終表決之前，曾重申白宮支持重新授權FISA。

「外國情報監視法」第702條允許美國情報機構在未經法院許可取得搜索令的情況下，對「外國目標」實施監控，蒐集其電話、短信及互聯網通信內容；但當外國目標與美國公民通信時，大量美國公民的信息也可能被「順手」捕獲。

12日的FISA重新授權法案表決系列，最引人注目是一項有爭議的兩黨修正案，該案要求聯邦調查局(FBI) 在梳理收集到的外國情報數據、查找與美國公民相關資訊前，必須取得搜索令。拜登政府和共和黨國家安全鷹派都擔心該案將嚴重損害FISA第702條授予監視權限的價值。最後該案以212票對212票的罕見平局，擋了下來。